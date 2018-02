Netflix a pregătit o nouă producție proprie pentru acest an. În 2018, pe lângă Black Mirror și House of Cards (fără Kevin Spacey), Inocenții o să fie noul serial care să-ți consume nopțile.

The Innocents, sau Inocenții așa cum va fi cunoscut în România, este produs de New Pictures (din Marea Britanie). Serialul a fost creat de Hania Elkington și Simon Duric și îl are ca producător pe Chris Croucher.

Din sinopsis afli că adolescenții Harry și June fug de o viață represivă de familie ca să poată fi împreună. În serialul Netflix, aceștia ajung într-o călătorie de autocunoaștere, care le va da peste cap visul lor inocent.

Secretele de familie pe care le vei vedea în serialul Netflix ajung să testeze iubirea celor doi până la un punct limită. Aptitudinile cu care aceștia sunt înzestrați vor declanșa forțe puternice, capabile să îi despartă pentru totdeauna. Altfel spus, ceva numai bun să-ți dea coșmaruri noaptea.

Cum deja poate ți-ai dat seama până acum, Netflix mizează pe povestea de dragoste peste care aduce supranaturale și ceva dramă. Firesc, mai adaugi niște visuri pe care le au adolescenții, așa cum se întâmplă cu toți adolescenții, și un oraș din care oricine ar vrea să fugă.

Pentru noul serial Netflix, Farren Blackburn este atât producătorul executiv al serialului (împreună cu Charlie Pattinson, Elaine Pyke și Willow Grylls), cât și regizorul a șase dintre cele opt episoade. Lansarea va fi în acest an, dar Netflix nu a comunicat niciun interval pentru acest moment. În 2018, mai poți aștepta și ultimul sezon din Game of Thrones.

La nivel de România, Netflix a prezentat câteva informații despre serialele pe care românii au făcut primul binging. Deloc surprinzător, serialele cu traficanți de droguri au mare trecere pe la noi. O listă scurtă arată cam așa: Narcos, House of Cards, Breaking Bad, Vikings, Stranger Things, Orange Is the New Black sau Marco Polo.