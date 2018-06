Conform speculațiilor din ultima săptămână, Motorola One Power ar putea fi primul telefon al companiei fără brandul Moto.

Compania Motorola a schimbat mulți proprietari în ultimul deceniu. Pentru o lungă perioadă de timp, s-a aflat în portofoliul Google. În ultimii ani, a reprezentat o proprietate a chinezilor de la Lenovo. În toată această perioadă, nu a încetat să scoată smartphone-uri pe bandă rulantă, unele mai interesante decât altele. Până de curând însă, toate telefoanele mobile au fost însoțite de brandul Moto.

În 2018, s-ar putea să vedem primul telefon intitulat Motorola, cu brandul tradițional în forma sa completă inscripționat la bază, sub ecran. Dacă zvonurile se confirmă, dispozitivul ar trebui să ajungă în magazine cu numele Motorola One Power. Momentan însă, nu a fost certificat de către vreo autoritate națională sau internațională, pentru a ne oferi mai multe detalii despre el.

Conform celor de la GSM Arena, lansarea lui Motorola One Power nu este una iminentă. Momentan, chinezii pregătesc dezvăluirea lui Moto Z3 Play pe 6 iunie, urmând ca One Power să fie anunțat la sfârșitul acestei luni, sau chiar în iulie.

În privința specificațiilor, acestea au fost dezvăluite de curând de către un utilizator de Twitter împreună cu câteva rândări ce par a fi oficiale. Astfel, putem vedea pe partea din față bretonul devenit tradițional la majoritatea telefoanelor din 2018, în timp ce aranjamentul celor două camere principale este vertical pe spate. Una din camere are 16 megapixeli cu F/1.8, în timp ce a doua cameră are 5 megapixeli cu f/2.0. Tot pe partea din spate se regăsește un cititor de amprente.

La interior, Motorola One Power ascunde un Snapdragon 636 cu 6GB RAM și un panou Full HD+. Va avea o memorie internă de 64GB. Camera frontală dedicată selfie-urilor are 16 megapixeli cu F/1.9. Acumulatorul de 3780mAh are mari șanse să te ține două zile departe de priză. Telefonul va veni preinstalat cu o versiune curată de Android One, direct de la Google, fără modificări de interfață.