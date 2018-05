Moto C2 și C2 Plus vor fi cele mai ieftine telefoane Motorola în 2018

Au trecut doar câteva săptămâni de când oficialii Motorola au dezvăluit noii membrii ai seriilor G și E de smartphone-uri. Acum, producătorul se pregătește pentru lansarea Moto C2 și Moto C2 Plus.

Având în vedere valul de lansări din ultimul an, este îmbucurător faptul că cei de la Motorola încearcă un pic să se pondereze când vine vorba de gadgeturi noi. Terminalele lor se adresează în principal segmentelor mainstream sau entry-level și sunt lansate la intervale regulate de timp. Dacă vrei să știi care telefoane Moto sunt mai bune sau mai ieftine, este suficient să te uiți la litera de la începutul modelului. Terminalele din gama Moto C sunt cele mai ieftine, în timp ce dispozitivele Moto Z pot fi clasificate obiectiv ca fiind de top. Moto G sunt terminalele lor mainstream.

De această dată, aflăm primele detalii despre smartphone-urile Moto C2 și Moto C2 Plus. Până acum, iminentele aparate nu au fost subiectul unor speculații, dar primele imagini ajunse pe internet ne ajută să știm la ce să ne așteptăm. Din păcate, nu putem desprinde specificații tehnice din poze, dar este puțin probabil să te orientezi către un astfel de aparat datorită performanței sale spectaculoase.

Viitoarele Moto C2 și C2 Plus de la Motorola împărtășesc o parte dintre trăsăturile estetice cu Moto E4, continuând limbajul de design utilizat de producător în ultimii ani. Acestea gadgeturi nu sunt futuriste și nu încearcă să se alinieze la trendul telefoanelor ultra înalte cu un raport de aspect ciudat. Atât C2, cât și C2 Plus utilizează un ecran 16:9 cu o rezoluție HD. Nici măcar marginile de pe laterale nu sunt foarte subțiri.

Pentru că vorbim de telefoane ieftine, acestea nu incorporează două camere principale. În schimb, amatorii de selfie-uri de calitate vor aprecia prezența blițului lângă camera frontală. Doar versiunea C2 Plus are un cititor de amprentă ascuns în spatele butonului Home de sub ecran. Momentan, nu se știe prețul de achiziție, dar noile aparate ar trebui să graviteze în jurul valorii de 100 de euro, dacă nu mai puțin. Sistemul de operare preinstalat va fi Android 8.1.