Motorola moto G6 și moto E5: specificații și preț estimativ

Motorola a anunțat noi dispozitiv: trei moto G6 și moto E5. Au Android Oreo și câteva specificații care să te facă să le iei în seamă.

Motorola moto G6 Plus e telefonul care îți va atrage atenția. Are un ecran full HD Max Vision de 5,9 inci, cu un raport de aspect 18:9 și tehnologia Dual Autofocus Pixel pentru poze. Camera principală e în sistem dual: 12 și 5 megapixeli. Cea frontală e de 8 MP. Are 4 sau 6 GB de memorie Ram și un procesor Snapdragon 630. Spațiul de stocare este de 128 GB.

Are baterie de 3.200 mAh și vine cu TurboPower, care îți permite să încarci mai repede telefonul.

De cealaltă parte, moto G6 are un ecran de 5,7 inci full HD Max Vision și camere duale principale de 5 MP și 12 MP. Procesorul este un Snapdragon 450 cu 3 sau 4 GB și 32 sau 64 GB spațiu de stocare. Camera de selfie e tot de 8 MP. Bateria este de 3.000 mAh și suportă TurboCharger.

Telefonul include și un cititor de amprente multifuncțional, care asigură pe lângă funcția de blocare și deblocare instant și funcția de navigare rapidă în meniu.

Nu în ultimul rând, moto G6 play mizează pe autonomie. Are un acumulator de 4.000 mAh (autonomie de până la 36 de ore cu o singură încărcare). Ecranul este de 5,7 inci HD și memoria RAM e de 3 GB cu 32 GB spațiu de stocare. Camera e de 13 MP cu una de 8 MP pe față.

Motorola moto E5 plus are ecran și baterie mari. Acumulator de 5.000 mAh și ecran de 6 inci Max Vision (tot 18:9). Scannerul de amprentă e integrat în logo-ul de pe spate. Memoria RAM e de 3 GB și spațiul de stocare de 32 GB. Camera principală e de 12 MP și cea de selfie de 8 MP.

Motorola moto E5 are o baterie de 4.000 mAh, ecran de 5,7 inci și cameră foto de 13 MP. Mai are și 2 GB de memorie RAM și 16 GB de stocare.

Prețul și disponibilitatea pentru România vor fi anunțate în curând. Conform prețurilor din Europa, cel mai bun moto G6 va costa circa 1.400 de lei și cel mai ieftin moto E5 va fi aproximativ 700 de lei.