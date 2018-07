Ce efect are mirosul de cafea asupra creierului tău

Dacă ai senzația că doar mirosul cafelei este suficient să te revigoreze, nu te înșeli – studiile arată că doar mirosul cafelei îți poate „ascuți” creierul în anumite situații.

Cercetătorii au împărțit 114 studenți în două grupuri și i-au pus să rezolve probleme de matematică din Graduate Management Admission Test. Un grup a fost expus în prealabil la mirosul de cafea, pe când ceilalți nu. Acest grup a dat dovadă de scoruri mult mai bune. Mai mult, mirosul cafelei le-a oferit studenților un plus de încrdere înainte de începerea testului.

Cercetătorii cred că este vorba de un efect placebo. „Nu doar că un miros precum cel de cafea i-a ajutat pe oameni să ducă mai bine la îndeplinire sarcini analitice, ceea ce era oricum interesant, […], dar ei au și crezut că vor face mai bine, iar noi am demonstrat că această așteptare a fost cel puțin parțial responsabilă pentru performanțele lor îmbunătățite”, a explicat Adriana Madzharov, de la Stevens School of Business in New Jersey, liderul cercetării.

Mirosul de cafea folosit în studiu nu conținea cafeină sau alți stimulenți. Un experiment ulterior efectuat pe un grup de 208 oameni care nu au avut legătură cu primul test, a arătat că mirosul de cafea este asociat cu o stare mai alertă și mai energetică, prin comparație cu mirosul de flori. În acest experiment, participanții nu au mai mirosit arome de cafea. În schimb, ei au folosit asocierea mentală dintre cafea și starea de alertă.

Cu alte cuvinte, reputația cafelei drept un stimulent de succes a fost suficientă.

Deși studiul este mic, el poate oferi oamenilor de știință o portiță către înțelegerea aprofundată a relației dintre mirosul de cafea și atenția sporită. „Simțul olfactiv este unul din cele mai puternice”, a explicat Madzharov. „Angajatorii, arhitecții, dezvoltatorii de clădiri, managerii de magazine și alții, pot folosi mirosuri subtile pentru a-i ajuta pe angajați […] cu experiența dintr-un mediu. Este o zonă de mare interes și potențial”.