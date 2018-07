VIDEO Cum arată creierul tău când inima pompează sânge

Imagistica prin rezonanța magnetică (RMN) se folosește de un câmp magnetic și de pulsuri de radiofrecvență pentru a oferi informații care nu pot fi văzute cu ajutorul radiografiilor sau tomografiilor computerizate.

Acum, cu ajutorul unei noi tehnici de RMN, cercetătorii au reușit să îți dezvăluie cum arată creierul tău în timp ce inima pompează sânge. Procesul a fost amplificat pentru a observa, în timp real, ce efect are asupra creierului.

Experimentul nu a fost făcut numai pentru „distracție” – cu toate că este fascinant să poți vedea un astfel de videoclip – ci pentru a furniza un instrument care să ajute la diagnosticarea unor condiții greu de identificat, precum anevrismele și contuziile.

Metoda este utilă în acest sens, deoarece le arată medicilor care este mișcarea normală a creierului (atunci când inima pompează sânge). În funcție de aceasta, medicii pot vedea mult mai ușor dacă are loc ceva neobișnuit la nivelul creierului.

„Am vrut să vedem dacă am putea amplifica micile mișcări pe care creierul le face în timp ce inima bate și să capturăm mișcarea care are loc în mod natural”, a declarat Mehmet Kurt, inginer mecanic la Institutul de Tehnologie Stevens din New Jersey.

Cercetătorii spun că mișcarea pe care creierul o efectuează atunci când inima pompează sânge este una extrem de mică: între 10 și 150 de micrometri (mai mică decât lățimea firului de păr). Mișcarea este greu de realizat cu ajutorul RMN, însă echipa de cercetători de la Universitatea Standford, Institutul de Tehnologie Stevens și Universitatea Auckland din Noua Zeelandă au reușit să găsească o modalitatea de a o amplifica.

Tehnica a fost creată în decurs de doi ani. Aceasta funcționează prin combinarea unui pulsometru, unui RMN și a unui algoritm dezvoltat la Massachusetts Institute of Technology. Pacientul ales trebuie să poarte pulsometrul, care le permite cercetătorilor să coordoneze bătăile inimii cu imaginile creierului din videoclip.