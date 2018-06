Acest minisubmarin este noul dar al imprimării 3D

Imprimarea 3D revoluționează constant domeniul design-ului și răspunde astfel nevoilor tot mai excentrice ale cercetătorilor.

Cercetătorii de la ETH Zurich și de la California Institute of Technology au creat un minisubmarin care are vine cu un concept inovator.

Mașinăria nu are motor și se mișcă cu ajutorul unui nou concept de propulsie proiectat special pentru roboții care înoată. Răspunzând la schimbările de temperatură ale apei, robotul își mișcă paletele înainte și înapoi, iar asta îl ajută să se deplaseze.

Kristina Shea, profesor de inginerie a designului la ETH Zurich și autor principal al studiului, a declarat că robotul imită mișcarea bărcilor cu vâsle sau broaștelor. „Robotul înotător se propulsează cu ajutorul vâslelor care se mișcă înapoi”, a declarat Shea.

În loc să se bazeze pe un motor electric care trebuie conectat la o sursă de energie, mișcarea vâslelor este activată de o fâșie de polimer cu memorie, care acționează precum mușchii.

„Un polimer care reține forma este un tip de plastic care devine maleabil atunci când este încălzit”, a explicat Shea. Forma dată după încălzire devine stabilă atunci când polimerul se răcește. Cu toate acestea, el nu își pierde „memoria” formei inițiale.

Atunci când robotul vrea să-și recupereze forma inițială, forța este transferată către un mecanism intern care face pedalele să se miște înapoi, iar pe robot înainte.

Polimerul cu memorie este proiectat să se extindă în contact cu apa, iar în momentul în care aceasta este încălzită, paletele se comportă ca niște mușchi pentru mașinărie.

În stadiul de față, minisubmarinul este destul de primitiv și este capabil să efectueze doar o singură mișcare a paletelor. Acum că au demonstrat că sistemul este funcțional, cercetătorii speră să dezvolte tehnici mai complexe decât atât.

Shea a mai menționat că reușita studiului constă în dezvoltarea unei noi metode de propulsie care este printată 3D și funcționează fără o sursă de alimentare externă. Cercetarea a fost publicată în jurnalul „Proceedings of the National Academy of Sciences”.