FOTO Mașina superbă care face de râs chiar și un Bugatti

Austriecii au creat mașina sport ultra-performantă cu structură din fibră de carbon. Motorul are o putere fantastică, iar prețul este unul pe măsură.

Compania austriacă Milan Automotive GmbH a produs una dintre cele mai frumoase mașini ale momentului și este și o inovație din punct de vedere tehnic. A fost botezată Milan Red, după numele unei celebre păsări de pradă, iar designul îți demonstrează că nu e o mașină ca oricare alta.

Este un vehicul sport, de mare viteză, ale cărui performanțe se apropie de cele ale lui Bugatti Chiron. Deocamdată, modelul se află în plin proces de producție, dar compania ne avertizează că nu va face decât fix 99 de unități, deci va fi o mașină de ediție limitată.

Milan Red are un preț de două milioane de euro. Producătorul ne asigură că merită toți banii. Pe lângă faptul că are un design excepțional de modern, cu linii și aspect frontal cum nu găsești la nicio altă mașină din aceeași categorie a momentului, Milan Red ascunde sub capotă un monstru.

Motorul mașinii, de 6,2 litri tubo V8, dezvoltă o putere fantastică de 1325 de cai-putere, aproape la fel de mult ca un Bugatti Chiron și ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 2,47 secunde. Atinge o viteză maximă halucinantă de 400 km/h și totul se datorează greutății infime de doar 1.300 de kilograme.

Austriecii de la Milan Automotive au obținut această performanță prin faptul că au construit mașină aproape în întregime din carbon. Metalul se regăsește doar la anumite componente.

Austriecii spun că Milan Red este prima mașină din lume cu structură din fibră carbon. În vreme ce toate celelalte super-mașini au doar caroseria așa, Milan Red îl include și în structura de bază, pentru a diminua cât mai mult greutatea care i-ar limita viteza.

Inițial, în urmă cu câțiva ani, mașina a apărut ca Lada Raven (în poza de mai sus), dar acum, sub umbrela unui nou brand, a căpătat denumirea Milan Red și pare un concept dus la un cu totul alt nivel.

Dacă-ți cumperi această mașină, va fi ca și când ai avea una de Formula 1, pentru că la bord este dotată cu sisteme specifice, tehnologie de ultimă oră și chiar ceva în plus.

„În zilele noastre, poți să conduci o mașină artistică, un monstru high-tech, un adevărat tron pe patru roți sau poți să conduci o mașină care îndeplinește un singur scop: să eclipseze orice alt vehicul din jur. Aici intervenim noi”, spune Markus Fux, CEO-ul companiei austriece.