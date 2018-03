Microsoft trece la energie regenerabilă pentru cele mai importante centre

Microsoft a anunțat că a finalizat cea mai mare achiziție corporativă de energie solară făcută vreodată în Statele Unite.

Gigantul digital achiziționează 315 megawați din două proiecte noi de energie solară din Virginia. Achiziția face parte din planul companiei de a-și alimenta centrele de date globale cu energie regenerabilă.

Astfel, Microsoft numește afacerea ca fiind „cea mai mare achiziție corporativă de energie solară văzută vreodată de America”. Această mișcare va ajuta Microsoft să-și atingă obiectivul măreț. Gigantul vrea ca până în 2020, 60% din centrele sale să fie alimentate de energie regenerabilă.

Proud to announce @Microsoft’s largest clean energy purchase ever – 315 megawatts of solar energy in Virginia. Learn more: https://t.co/1NUyLClDQJ pic.twitter.com/qGysdOtVzf

— Microsoft_Green (@Microsoft_Green) 22 martie 2018