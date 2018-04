Noua generație Mercedes Clasa A vine cu modele semi-autonome

Noul Mercedes-Benz Clasa A este de acum disponibil pentru comenzi în România. E primul model semi-autonom din gamă și e echipat cu tehnologii pentru siguranța șoferului.

Prețurile încep de la 25.460 euro (fără TVA), pentru modelul A 200 (163 CP/120kW) cu transmisie manuală (consum de carburant în regim mixt de 5,8l/100km, nivel combinat de emisii CO2 de 133g/km1). Prețul e similar cu cel al predecesorului. Lansarea pe piață va avea loc în luna mai.

Model Mercedes exclusiv, disponibil la lansarea pe piață

Noua mașină Mercedes Clasa A va fi disponibilă timp de aproximativ un an de la lansare în varianta specială Edition 1, la un cost suplimentar de 5.820 euro (fără TVA).

Această versiune se evidențiază prin numeroase accente de culoarea verde Edition, atât la interior, cât și la exterior. În plus, Edition 1 include în dotarea standard echipări precum farurile LED High Performance, scaunele sport și iluminarea ambientală și va fi disponibilă pentru toate variantele de motorizare ale noului A.

Noul Mercedes Clasa A, echipat cu sisteme de siguranță și asistență conducere

Blocurile optice MULTIBEAM LED (disponibile opțional, 1.250 euro, fără TVA) sunt un nou exemplu al transferului tehnologic dinspre modelele de lux către segmentul compact. Acestea permit ajustarea rapidă și precisă a farurilor la condițiile de drum prin intermediul unui sistem controlat electronic.

Fiecare bloc optic cuprinde 18 LED-uri. Culoarea deschisă, naturală, a LED-urilor nu deranjează vederea șoferului și are în același timp un efect pozitiv asupra capacității de concentrare a acestuia. Suplimentar, clienții pot opta pentru luminile LED High Performance (830 euro fără TVA), acestea asigurând o distribuție mai bună a luminii, o culoare deschisă și naturală a luminii și un consum redus de energie.

Noul Mercedes-Benz Clasa A este echipat cu sisteme de ultimă generație de asistență la conducere, oferind cel mai ridicat nivel de siguranță activă în segmentul său, cu funcții adoptate de la Clasa S. Pentru prima dată, Clasa A se poate conduce semi-autonom în anumite situații. Sistemele Active Distance Assist DISTRONIC și Active Steering Assist vin în sprijinul șoferului în numeroase situații, anticipând și ajustând viteza mașinii pentru cel mai bun comportament rutier, în funcție de condiții.

Pachetul Driving Assistance (1.510 euro fără TVA, urmând a fi disponibil în T4 2018) include următoarele sisteme: Active Distance Control DISTRONIC cu ajustarea vitezei în funcție de rută, Active Steering Assist cu Active Lane Change Assist și Active Emergency Stop Assist; Active Speed Limit Assist; Active Brake Assist cu funcția cross-traffic; Evasive Steering Assist; Active Blind Spot Assist; PRE-SAFE PLUS. PRE-SAFE PLUS. Sistemul PRE-SAFE PLUS poate recunoaște o coliziune iminentă din spate.

Dacă pericolul rămâne activ, sistemul poate chiar să blocheze frânele autovehiculului staționat, reducând riscul de rănire prin atenuarea șocului provocat de un impact din spate.

Mai multe funcții PRE-SAFE sunt incluse în pachetul Driving Assistance, dar sunt disponibile și separat, în sistemul PRE-SAFE (330 euro fără TVA). Sistemul PRE-SAFE aplică numeroase măsuri în timpul de dinaintea unui accident inevitabil, reducând impactul coliziunii asupra pasagerilor.

Aceste măsuri includ sistemul inovator PRE-SAFE Sound. Acest sistem protejează auzul de sunetul accidentului, atunci când există un risc de coliziune. La detectarea pericolului, funcția determină sistemul de la bord să emită un sunet scurt, care poate activa un mușchi mic în urechea umană – contractarea acestuia, din reflex, protejează auzul.

Afișajul de tip HUD (990 euro fără TVA) este o nouă apariție la nivelul Clasei A. Informațiile relevante sunt proiectate pe parbriz, în câmpul vizual al șoferului. În plus, vederea șoferului este mai relaxată deoarece nu se adaptează continuu între obiectele aflate în apropiere și cele din depărtare.

Mercedes-Benz User Experience, sistemul care te ajută să comunici mai ușor cu mașina ta

Noul A este primul model Mercedes-Benz dotat cu cel mai modern sistem multimedia: MBUX – Mercedes-Benz User Experience, un sistem care deschide o nouă eră în materie de conectivitate Mercedes me. O trăsătură unică a acestui sistem este abilitatea de a învăța, datorită inteligenței artificiale. Ca extraopțiune, este disponibil un control inteligent al vocii, activat de expresia „Hey Mercedes”.