Noile Meizu sunt frumoase și ascund un senzor de amprentă sub ecran

În acest ritm de lansări, 2018 va fi anul chinezăriilor de foarte bună calitate, iar Meizu 16 și Meizu 16 Plus sunt cea mai recentă dovadă a acestui trend îmbucurător.

În ultimele săptămâni, am detaliat numeroase speculații referitoare la două telefoane de top ale chinezilor de la Meizu. La fel cum Apple sau Google lansează două versiuni ale aceluiași gadget în fiecare an, Meizu 16 și Meizu 16 Plus se diferențiază prin diagoanala ecranului și încearcă să se adreseze unui public cât se poate de diversificat.

Cu o ramă inexistentă pe laterale și una cât se poate de discretă în partea de sus și de jos, cele două telefoane intră pe lista cât se poate de scurtă cu smartphone-uri ce ascund un cititor de amprente sub ecran. Acesta are un timp de răspuns de 0,25s pentru a-ți identifica amprenta. Specificațiile tehnice sunt cât se poate de similare în cazul telefoanelor, cu mențiunea că Meizu 16 este construit în jurul unui panou de 6 inci, în timp ce versiunea Plus sare până la 6,5 inci.

Dacă e să vorbim de particularități, ecranul de la Meizu 16 Plus este un Super AMOLED cu o rezoluție nativă de 1080 x 2160 pixeli. Marginile laterale au 1,17 milimetri. Per ansamblu, vorbim de dimensiuni apropiate de iPhone 8 Plus, cu o suprafață utilizabilă cu până la 40% mai mare.

Cele două camere principale sunt de 20 de megapixeli de tip telephoto și 12 megapixeli cu F/1.8 și OIS. Blițul este de forma unui inel format din 6 LED-uri. Pentru selfie-uri, pe partea din față ai un senzor adițional de 20 de megapixeli. Partea de procesare în cazul ambelor telefoane este asigurată de un Snapdragon 845, în timp ce cantitatea de memorie RAM și spațiul de stocare variază în funcție de preț. Începi de la 400 euro pentru 6GB RAM cu 128GB de spațiu și ajungi la 500 euro pentru 8GB RAM și 256GB spațiu, în cazul Meizu 16 Plus.

Meizu 16 Plus are un acumulator de 3570 mAh, în timp ce fratele său mai mic se rezumă la 3010mAh. Are două difuzoare stereo, iar producătorii au găsit loc și pentru o ieșire de căști de 3,5milimetri. Comparativ cu 16 Plus, versiunea standard de Meizu 16 este disponibilă cu 6GB RAM și 64GB de spațiu la 340 de euro și ajunge la 8GB RAM și 128GB de spațiu la 420 de euro.