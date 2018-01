Site-ul de matrimoniale care vrea să redefinească referințele sexuale

Site-ul de matrimoniale OkCupid a lansat o campanie publicitară care te face să te gândești la sex și nu prea. Și acesta e scopul.

DTF vine de la down to fuck și este folosit pentru a descrie pe cineva care este dispus să facă sex. Campania, realizată cu ajutorul Wieden + Kennedy New York, înlocuiește cuvântul fuck din frază cu altele. Astfel, down to fuck a devenit down to feel fabulous (dispuși să ne simțim fabulos), down to forget our baggage (dispuși să uităm de trecut) și down to fight about the president (dispuși să ne certăm despre președinte).

Scopul campaniei este de a arăta ca datingul nu ar trebui să se rezume doar la sex. Moto-ul este „Datingul merită mai mult”. Afișele sunt colorate intens, compuse din fotografii amuzante și fonturi simple, dar de efect. Au fost realizate cu ajutorul artistului Maurizio Cattelan și a fotografului Pierpaolo Ferrari, creatorii revistei Toilet Paper.

Era Tinder a făcut ca datingul să se rezume, în mod anost, la a da swipe left sau right. Procesul de conectare cu o persoană s-a pierdut în acest proces robotizat. OkCupid nu este singura companie de matrimoniale care a vrut să schimbe acest lucru. Și cei de la Hinge și-au construit reclamele recente în jurul ideii de conexiuni profunde între utilizatori.

Melissa Hobley, director de marketing OkCupid, a explicat că părerile despre cultura datingului din climatul actual politic și social trebuie schimbate. Ea este de părere că cei de la OkCupid pot juca un rol în felul în care acronimul DTF devine ceva diferit în funcție de fiecare.

Cei de la Wieden + Kennedy New York vor ca această campanie să fie jucăușă și pozitivă, în opoziție cu felul în care sunt acum serviciile de matrimoniale. Mai mult, fiecare afiș al campaniei ar trebui să se simtă ca o operă de artă.

Ce-i drept, campania este cu siguranță ceva deosebit. Dacă va reuși sau nu să elimine din graba vulgară a datingului, rămâne de văzut.