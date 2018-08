Materialul artificial care ne-ar putea salva de încălzirea globală e aici

Oamenii de știință au găsit o metodă de a produce un mineral care este capabil să stocheze dioxidul de carbon. Descoperirea ne oferă o posibilă opțiune pentru a face față încălzirii globale.

Magnezitul, care este un tip de carbonat de magneziu, se formează atunci când magneziul se combină cu acidul carbonic – CO2 dizolvat în apă. Dacă am putea produce mineralul la o scară largă, acesta ar putea să stocheze în siguranță cantități mari de dioxid de carbon, de care nu avem nevoie în atmosfera planetei noastre.

Cele mai recente cercetări au descoperit mecanismele fundamentale de producere a magnezitului, explicând modul în care se cristalizează natural la temperaturi scăzute.

Procesul necesită, de obicei, foarte mult timp, dar prin adăugarea microsferelor de polistiren pe post de catalizatori, oamenii de știință au reușit să creeze magnezit în doar 72 de zile.

Având în vedere că acești catalizatori nu se epuizează în timpul reacției, echipa încearcă să găsească metode prin care să reutilizeze microsferele.

Ian Power, conducătorul cercetării de la Universitatea Trent din Canada, a spus că primul pas a fost acela de a explica cum și cât de rapid de formează magnezitul natural. „Procesul durează de la sute până la mii de ani în natură”, menționează el.

Al doilea lucru a fost demonstrarea unei căi care să grăbească dramatic acest proces. Dioxidul de carbon are un cuvânt important de spus despre încălzirea globală și, pe lângă faptul că cercetătorii solicită omenirii scăderea producerii acestuia, caută și modalități prin care să-l scoată din atmosferă.

Magnezitul reușește să stocheze în mod natural dioxidul de carbon, iar producerea acestuia în laborator ar ajuta enorm.

Cercetările recente sugerează că, în prezent, există mai mult CO2 în atmosferă decât a fost în ultimii 800.000 de ani – 410 părți per milion (ppm) – și că împingem 40 de milioane de tone de CO2 în plus pe an.