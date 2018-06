Câini în mașini: cinci moduri în care să-i plimbi corect cu automobilul

Câinii adoră, de regulă, să fie plimbați cu mașina. Fie că le place și lor viteza sau doar să scoată capul pe geam să le fluture limba, trebuie să-ți iei niște măsuri de siguranță atât pentru tine, cât și pentru el.

Este vară și, drept urmare, călătoriile cu mașina sunt mai dese. Iar dacă nu vrei să cheltui o groază de bani pe pensioanele pentru animale unde să-ți lași câinele când pleci în vacanță, atunci sigur îl vei lua cu tine.

Călătoria cu mașina poate fi, însă, periculoasă, fie pentru cățelul tău, fie pentru tine și pietoni, dacă îți distrage atenția, fie pentru amândoi. De aceea, trebuie să-i găsești locul și confortul ideale în mașină.

Pune-i câinelui tău centura de siguranță în mașină

Dacă ai un câine cuminte, care nu se agită, atunci poate sta măcar o oră susținut de o centură de siguranță special făcută pentru câini când sunt transportați cu mașina. Prețul poate varia, în funcție de calitate și mărimea patrupedului tău.

Cușca în mașină e mereu o soluție care-l ține în siguranță

Dacă ai un cățel de talie mică și medie și are un comportament schimbărot, neliniștit, e mai sigur să-l ții în cuștile acelea speciale pentru căței. Personal, nu am agreat niciodată coliviile acelea, pentru că ai un prieten, nu un prizonier. Dar dacă asta îi asigură siguranță și e pentru binele lui, e bine să ai o cușcă la îndemână.

Separă spațiul tău de al câinelui în mașină

Cea mai potrivită strategie de fi în siguranță la volan când ai și câinele cu tine e să separi spațiul din față de spațiul din spate cu un grilaj din acela cum vezi în filme la taxiuri. La noi, cel mai ușor e să-l atașezi la portbagajul unui vehicul hatchback sau SUV. Dacă ai un portbagaj spațios, cu atât mai bine pentru câinele tău.

Fă mai multe opriri dacă ai de parcurs un drum lung

Când pleci în vacanță cu mașina și ai cățelul cu tine, asigură-te că faci suficiente popasuri pe drum, în care să-i mai dai și patrupedului tău o gustare, niște apă. Câinele nu e chiar precum un copil. Nu mereu îți dai seama când are nevoie de hrană, până nu i-o pui în față. În plus, mai are și el nevoi fiziologice, nu cred că ai vrea să simți și alte mirosuri în timpul mersului, în afară de parfumul odorizantului.

Asigură-te că ai în mașină o temperatură optimă

Nu poți să iei câinele cu tine oriunde, așa că uneori o să-l lași în mașină să te aștepte. Dar ai face bine să nu fie un moment prea lung de așteptare, mai ales dacă e foarte cald afară.

Vara, în interiorul mașinii, temperatura poate atinge 75 sau chiar 100 de grade Celsius, ceea ce înseamnă moarte curată pentru oricine. Câinele tău se poate sufoca la temperatura aia chiar și dacă lași geamurile puțin întredeschise. Fie îl iei cu tine, fie creezi o temperatură optimă cu aerul condiționat înainte de a pleca.