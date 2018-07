Cum te manipulează companiile ca Facebook, Google sau Amazon

Cine ar fi crezut că marile companii de tehnologie precum Google sau Facebook preferă să nu te ajute să-ți păstrezi intimitatea?! Un nou raport realizat primăvara trecută arată modul în care Google și Facebook îți dau „iluzia controlului” în timp ce ei creează interfețe de software care să le aducă beneficii financiare.

Raportul cu pricina se numește „Deceived by Design” și a fost publicat de către Consiliul Consumatorilor Norvegieni.

„Facebook și Google fac în așa fel încât cei care doresc ca datele lor să fie confidențiale trebuie să treacă printr-un proces semnificativ mai lung decât procesul standard. Mai mult, chiar ascund anumite setări de care utilizatorii nu știu și care le-ar oferi mai multă intimitate”, se arată în raport.

Cercetătorii au găsit că setările de bază (setate implicit) nu sunt prietenoase cu utilizatorii și cer de la ei să dezvălui multe date pe care unii dintre noi le-am vrea să fie confidentiale , iar schimbarea acestora pentru a obține o intimitate mai mare este dificilă. Companiile au realizat interfețele în așa fel, încât să înlăture alternativele, să-l facă pe utilizator să muncească mult mai mult decât ar fi normal pentru a-și proteja datele.

Un exemplu concret este mesajul al Facebook legat de recunoașterea facială a utilizatorului în poze. Poți alege dacă să-i permiți rețelei sociale dacă să-ți recunoască fața în poze sau nu, dar felul în care pune problema te face să accepți să fii recunosct altfel vei putea avea probleme de securitate.

„if you keep face recognition turned off, we won’t be able to use this technology if a stranger uses your photo to impersonate you. If someone uses a screen reader, they won’t be told when you’re in a photo unless you’re tagged”. Este clar un mesaj care te face să accepți, mai degrabă decât să refuzi.

O altă companie care se face vinovată de astfel de practici este și Amazon. Încercați doar să vă închideți contul de pe platforma de ecommerce să vedeți cât este de greu să faceți asta. E ridicol să fii nevoit să treci printr-un astfel de proces doar pentru a închide un cont.

Dacă intri în categoria contului tău de pe Amazon nu o să vezi nicio opțiune pentru ștergerea contului. Pentru a scăpa de cont trebuie să te duci în josul pagini apoi să apeși pe secțiunea Help, apoi trebuie să faci click pe alt buton intitulat Need more help, apoi trebuie să apeși pe Contact Us, apoi intri pe secțiune Prime or Something Else, apoi selectezi Login and Security, abia apoi poți să alegi opțiunea de Close my account.

Acest lucru a primit și un nume, anume „dark patterns”, adică caracteristici ale unei interfețe realizate pentru a păcăli utilizatorii să facă lucruri pe care nu ar vrea neapărat să le facă, dar care aduc un beneficiu afacerii.