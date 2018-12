Primul lung metraj filmat cu o cameră mirrorless ajunge în cinematografe

Cele mai multe filme de la Hollywood au un buget mare în spate, dar uneori, există regizori care se aruncă la inițiative curajoase, precum filmarea unui lung metraj cu un mirroless full-frame.

La aproximativ un an după ce Steven Soderbergh a avut curajul să aducă în cinematografe un film imortalizat integral cu un iPhone, un alt regizor se aruncă la adoptarea unei camere non-tradiționale pentru același scop. De această dată însă, va fi vorba de un horror – The Possession of Hannah Grace. În cazul lui Soderbergh, a fost vorba de Unsane cu Claire Foy.

Conform celor de la Peta Pixel, iminentul horror a fost capturat cu o cameră mirrorless full-frame de la Sony. Modelul exact a fost A7S II, unul dintre cele mai bune de pe piață, chiar dacă este departe de a fi ieftin pentru o cameră foto compactă. La ora actuală, prețul său pe piața locală este de aproximativ 12.000 lei, fără obiectiv.

Dacă nu ai mai auzit de Sony A7S II, vârful de gamă al celor de la Sony în materie de Full Frame este construit în jurul unui senzor Exmor CMOS de 12 megapixeli, filmează 4K în XAVC S cu până la 100Mbps și are un sistem de stabilizare pe 5 axe. În plus, are o plajă ISO de la 50 la 409.600 și capturează în rafală până la 5 cadre pe secundă.

Producătorul executiv al filmului The Possession of Hannah Grace este foarte încântat de alegerea artistică. ”Am știut că Sony A7S II are un senzor full-frame și poate captura în 4K. De asemenea, am știut că trebuie să facem filmul într-o manieră care să se potrivească bugetului și calendarului. Am avut o relație cu Vantage, așa că le-am pus pe toate cap la cap și am făcut un film într-o manieră în care nu a mai fost realizat în trecut.” A declarat producătorul.

Dacă vrei să-ți faci o idee despre stilul vizual al peliculei, poți să arunci o privire pe trailer-ul terifiant de mai sus.