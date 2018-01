Care este adevărul despre fazele Lunii și cutremurele de pe Pământ

În ultimii ani, numeroase studii au arătat că există o corelație între fazele lunii și cutremurele mari. Acest studiu le contrazice, totuși.

Potrivit cercetătorului Susan Hough, ”orice tipare care leagă aceste evenimente nu diferă de tipurile de modele pe care le-ai obține dacă datele sunt complet aleatoare”. Datele din ultimele decenii au arătat că mai multe cutremure apar într-o anumită perioadă a anului. De exemplu, un studiu din 1984 a constat că mai multe cutremure devastatoare din San Andreas au loc primăvara. Sau altul, din 1999, spune că în sezoanele ploioase au loc mai multe cutremure.

Mai recent, două studii din 2016 au constat că cele mai mari cutremure apar odată cu Luna nouă sau Luna plină. Motivele care au determinat cercetătorii să cerceteze problema au legătură cu alinierea Soarelui, a Pământului și a Lunii și relația care apare între ele.

În timpul unei Luni pline și nouă, cele trei corpuri sunt în aliniere exactă, ceea ce provoacă mai multe maree pe Pământ, care ar putea duce la câteva cutremure. Chiar și așa, Hough și echipa ei au analizat 204 cutremure de magnitudine 8 sau mai mari de atât, începând cu 1600. Cutremurele mari sunt mai bune pentru studierea acestor evenimente, a remarcat echipa, deoarece sunt mai puțin susceptibile de a fi doar replici.

Noile cercetări sugerează că rezultatele anterioare ale corelației dintre cutremure și fazele lunii, sau cutremure și timpul anului sunt pur și simplu un rezultat aleatoriu. În timp ce o serie de cutremure s-au îngrămădit în anumite zile, Hough a fost capabilă să demonstreze că nu a existat niciun model care să te ducă cu gândul la fazele Lunii.

Cel mai mare număr de cutremure înregistrate într-o singură zi a 16, eveniment ce a avut loc la șapte zile după o Lună plină. Mareele pot contribui la declanșarea unui cutremur, dar contribuția lor nu este suficient de semnificativă ca să permită predicția cutremurelor. Chiar și în lucrările din 2016, autorii nu pretind că rezultatele lor pot fi folosite în acest fel.

Ideea că există o relație între fazele lunii și cutremur are o istorie lungă și, fără îndoială, va dăinui mulți ani și de acum înainte. Vina nu e a nimănui și asta pentru că într-un an iese un studiu care-ți spune ceva, iar în următorul an apare altul care-l contrazice. În orice caz, fie că sunt provocate de fazele Lunii sau anumite perioade ale anului, un cutremur nu e subiect de controversă.