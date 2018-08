Lumix LX100 II este aparatul compact care face minuni pe întuneric

Noul aparat digital de fotografiat din portofoliul Panasonic este special din foarte multe puncte de vedere și poartă numele Lumix LX100 II.

În mod tradițional, pentru ca un aparat foto să facă poze mai bune, are nevoie de mai multă lumină. Pentru a captura mai multă lumină într-un timp mai scurt, are nevoie de un senzor mai mare. Ca să integrezi un senzor mai mare, ai nevoie de un spațiu fizic mai mare, dar majoritatea fotografilor optează acum pentru body-uri compacte.

Soluția la problema detaliată mai sus a fost integrată de cei de la Panasonic în noul Lumix LX100 II. Aceasta este o cameră compactă ce utilizează un senzor semnificativ mai mare comparativ cu Sony RX100 VI sau Lumix LX100, fără ca aparatul efectiv să fie mai mare.

Micuțul este construit în jurul unui senzor Four Thirds MOS de 17 megapixeli, comparativ cu senzor de 12,8 din versiunea de acum un an a gadgetului. Datorită dimensiunii mai mare a senzorului, are un nivel de zgomot de imagine infim, chiar și la ISO-uri aparent exagerate. În teorie, ai mari șanse să obții imagini curate la un ISO de 25.600.

În plus, LX100 II față de LX100 are un panou sensibil la atingere care va facilita personalizarea punctului de focus, ajustarea expunerii și altor particularități de captură.

Pe lângă un grip nou, LX100 II păstrează linii clasice de design pentru o cameră foto, cu accent pe controale manuale pe care să le ai la îndemână în permanență. Obiectivul Leica 24-75mm cu F/1.7-2.8 a rămas neschimbat, la fel și abilitatea de a captura 11 cadre pe secundă la rezoluție maximă cu AF-S.

Camera imortalizează fără probleme conținut video la rezoluție 4K și are un viewfinder electronic cu 2764 de puncte. Nu lipsește conectivitatea Bluetooth LE și WiFi, iar ca bonus primești două moduri de captură alb-negru intitulate L.Monochrome și L.Monochrome D.

Prețul de achiziție pentru noua cameră de 999 de dolari, ce ar putea părea destul de mare. Având însă în vedere că reprezintă o alternativă pentru Sony RX100 VI care costă 1200 de dolari, valoarea asociată Lumix LX100 II este departe de a fi exagerată.