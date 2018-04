Totul despre LG G7 ThinQ: telefonul cu cel mai luminos ecran

Producătorii de mobile sunt din ce în ce mai ineficienți în a ascunde detalii despre telefoane nelansate. De aceea, discutăm de câteva săptămâni care vor fi particularitățile menite să-l scoată în fața concurenței.

Câteva superlative absolute în descrierea oficială pot face minuni, iar creatorii LG G7 ThinQ s-au bazat pe asta când au integrat cel mai luminos ecran în aparat. Noul smartphone de top va fi lansat săptămâna viitoare și va fi consturit în jurul unui panou Full Vision fără rame, cu un breton discret în partea de sus a ecranului.

Conform unor surse apropiate de companie, telefonul va utiliza un Super Bright Display cu o diagonală de 6,1 inci și o rezoluție nativă de QHD+. Abrevierea de la final se traduce în 3120 x 1440 pixeli. Raportul de aspect destul de ciudat al panoului va fi egal cu 19,5:9. Cu alte cuvinte, ar trebui să fie foarte înalt. Față de LG G6, marginea inferioară a ecranului va fi cu aproape 50% mai subțire.

Noul ecran ultra luminos va avea o putere luminoasă maximă de 1000 de niți. Astfel, ar trebui să-l poți folosi în soare la fel ca în casă. Ca referință, unul dintre cele mai performante telefoane ale momentului, Samsung Galaxy S9 Plus are doar 603 niți luminozitate maximă. În plus, va fi capabil să afișeze 100% din spectrul de culori DCI-P3. În meniu, vor exista o serie de setări utile pentru a ajusta experiența vizuală.

Pe margine, LG G7 ThinQ va include un buton dedicat pentru apelarea Google Assistant. O serie de algoritmi de inteligență artificială vor identifica scena din poză și vor ajusta în timp real parametrii de captură. Telefonul ce urmează să fie lansat pe 3 mai va utiliza fără nici un fel de echivoc un procesor Snapdragon 845 în tandem cu 4GB RAM. Respectivul SoC de la Qualcomm este cel mai sprinten din piață la această oră, fiind prezent într-o varietate foarte mare de telefoane de top.