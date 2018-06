Efectele neașteptat de devastatoare ale unui tratament contra cancerului

În ultimii ani, medicamentele care stimulează sistemul imunitar au ajutat multe persoane cu diferite forme de cancer să se vindece. Însă, ca orice alt medicament, acestea nu funcționează pentru toată lumea, iar, din păcate, în câteva cazuri au avut chiar un efect opus.

Într-o scrisoare trimisă către The New England Journal of Medicine, oameni de știință de la trei centre vorbesc despre niște pacienți care sufereau de o formă mai puțin cunoscută de leucemie. Ei participau la un studiu, iar boala lor s-a înrăutățit imediat după ce au primit un tratament necorespunzător.

Aceste cazuri ne reamintesc că imunoterapia este o metodă de tratament relativ nouă și poate avea efecte care încă nu sunt înțelese pe deplin.

Pacienții au fost tratați anul trecut și sufereau de leucemie cu celule T periferice, boală care este cauzată de un virus. Medicamentul administrat a fost Nivolumab sau Opdivo – tratament care costă mai mult de 100.000 de dolari pe an. Nivolumab a fost aprobat pentru tratarea a opt tipuri de cancer, dar nu și pentru acest timp de limfom.

Virusul care cauzează limfomul – HTLV-1 – infectează milioane de persoane din întreaga lume, cele mai multe cazuri fiind identificate în Japonia, Africa, America de Sud, Caraibe și Australia.

Cu toate acestea, doar 5% dezvoltă limfom cu celule T periferice, iar motivul nu este cunoscut. Virusul poate fi transmis prin contact sexual, alăptare, ace infectate, transfuzii și transplanturi.

Primul pacient prezenta leziunii ale pielii, iar cercetătorii i-au administrat Nivolumab în speranța că va ameliora simptomele. Din păcate, acestea s-au înrăutățit, iar în mai puțin de o săptămână leziunile s-au umflat și mai tare, și au devenit mai dureroase decât înainte.

Medicii au folosit tratamente cu radiații pentru a micșora leziunile și, cu toate că nu știau că Nivolumabul era de vină, au încetat administrarea. Pacientul părea că își revine și că se întorcea la stadiul dinaintea administrării medicamentului. Din păcate, acesta a murit câteva luni mai târziu.

Apoi, câteva luni mai târziu, un caz similar a fost înregistrat la Universitatea de stat din Ohio. La doar câteva zile după tratament, leucemia pacientului a făcut progrese masive și s-a extins către oase și măduvă. Acesta a trebuie să fie scos din studiu și tratat cu chimioterapie.

Al treilea pacient a fost tratat la Montefiore și se afla într-un stadiu al bolii în care deja trecuse prin mai multe runde de chimioterapie. În timp, boala devine rezistentă la chimioterapie, deci imunoterapia părea o opțiune mai bună.

Medicul bolnavului a declarat că i-a administrat prima doză, iar, la 15 zile distanță, leucemia a început să se înrăutățească. Și în acest caz, pacientul a revenit la chimioterapie și a fost stabilizat. În urma acestor efecte devastatoare, oamenii de știință de la cele trei centre au decis să renunțe la studiu, după ce au comparat datele.

Cercetătorii au spus că aceasta este o boală care se poate agrava în orice moment. De asemenea, ei nu au putut să dovedească că medicamentul a fost unicul motiv al înrăutățirii bolii.

Dr. Jedd D. Wolchok, expert în imunoterapie la Sloan Kettering Cancer Center a declarat că studiul actual este foarte important și că pacienții care suferă de limfom cu celule T periferice și primesc un astfel de tratament trebuie să fie atent monitorizați.