Lenovo începe să dea afară, că încă nu știe ce să facă din Motorola

În timp ce Nokia și BlackBerry par să supraviețuiască atât cât se poate ca branduri pe telefoane Android, nu același lucru se poate spune despre Motorola. Marca deținută de Lenovo încă n-a ajuns la sufletul utilizatorilor și viitorul se anunță la fel de sumbru ca în urmă cu șase ani.

Motorola a avut în ultimul deceniu un parcurs cel puțin înduioșător. Google a cumpărat marca, a lansat două telefoane, a păstrat brevete și a vândut o bucată către Lenovo. Lenovo și-a schimbat puțin strategia, a început să nu mai producă la fel de multe telefoane mediocre sub brand propriu și a făcut din „Motorola” și, mai precis, din „Moto” un brand vârf de lance.

Chiar și așa, chiar și cu promisiunea că telefonul modular va fi ceva normal și util, ultimele vești despre companie arată că vânzările proaste se traduc, și acum, în concedieri. 9to5Google a informat că până pe 6 aprilie 2018 vor fi concediați maximum 50% din angajații Motorola Mobility din Chicago.

„Lenovo este prinsă într-o situație dificilă în care nici nu poate câștiga piață acasă [în China – n.r.], nici nu se poate extinde rapid în alte piețe”, a spus analistul Qian Kai în februarie. Tot el a explicat că cel mai mare impact îl resimte echipa Z, cea care se ocupă de vârfurile de gamă vândute sub brand Motorola. Totodată, s-ar putea ca nici gama X să n-o ducă prea bine. Astfel, Moto X5 s-ar putea să nu mai fie lansat sau să fie ultimul telefon din această serie.

Lenovo a comentat situația și a explicat că, în ciuda zvonurilor, seria Z va continua. Sigur, nu e clar pentru cât timp și este, deocamdată, prea devreme pentru a discuta despre o oprire completă a tuturor planurilor. Seriile E și G încă au un oarecare succes pe piața low-to-mid.

Ce-i drept, dacă aceste zvonuri se adeveresc, Lenovo va renunța la poate cel mai promițător, deși inutil, telefon modular. Planurile au fost anunțate în 2016 și, spre deosebire de alte încercări, telefoanele Moto oferă o modalitate ușoară de-a folosi module, extinzând astfel capabilitățile telefonului. Totuși, modulele nu-s prea ieftine și nici telefonul în sine. Mai mult, telefonul nu are cel mai promitățor design, de la an la an, și fiecare model este constrâns de designul modulelor.