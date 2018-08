Motorola lansează primul telefon 5G, dar nu merge cum te-ai aștepta

Am văzut ce poate face 5G, am văzut mai multe teste realizate de operatori, dar înainte să ne bucurăm de vitezele uluitoare pe smartphone trebuie să avem și un telefon mobil gata pentru o asemenea revoluție. Lenovo se laudă că va fi primul.

Chang Cheng, un executiv al Lenovo, a spus mai multe decât ar fi trebuit pe rețeaua socială chineză Weibo și acolo a dezvăluit că Lenovo va fi prima companie care va lansa un telefon 5G. Acest nou telefon ar funcționa cu un procesor Qualcomm Snapdragon 855 care încă nu a fost lansat, dar se află în producție din iunie anul acesta. Am putea vedea telefoane cu asemenea procesoare fie la finalul anului curent, fie la începutul anului următor. Până atunci, Motorola a ieșit prima cu un telefon 5G.

Motorola, care a fost cumpărată de Lenovo de la Google în 2014, este primul producător care anunță un telefon mobil, Moto Z3, care ar putea avea vitezele de internet 5G cu ajutorul unui modul ce se atașează telefonului ca orice alt moto mod. Moto Z3 are o diagonală de 6 inci și arată identic cu moto z3 play, diferența fiind la interior. Acest nou telefon are un procesor Snapdragon 835, 4GB RAM și un sistem de dual de cameră cu doi senzori de 12 MP pe spate. Ceea ce este interesant că acestui telefon i se poate atașa un mod 5G care conține un modem Snapdragon X50 și care ar trebui să-ți aducă viteze alea nebune de pe 5G.

Motorola a demonstrat cum funcționează telefonul și modulul și a arătat viteze de 200-300 Mbps, ceea ce ar înseamna că ai putea descărca un fișier de 3 GB în doar 2-3 minute. Totuși, cei care-și cumpără telefonul acum nu pot beneficia de aceste viteze deoarece Verizon încă nu oferă 5G în SUA. Oricum, cel mai probabil telefonul și modulul va fi funcțional pe la începutul anului 2019. Modulul poate fi folosit și pe modele mai vechi Moto, dar vitezele nu vor fi atât de mari.

Brian Higgins, vicepreședintele diviziei de produse și marketing la Verizon, a declarat că în laborator poate obține viteze de 5 gigabiți pe secundă, dar Z3 echipat cu acest mod va atinge viteze de 2.5 GB/secundă. Veste bună, modul conține și o baterie de 2000 mAh.

Qualcomm a dezvăluit deja antena 5G care face posibilă vitezele mari pe un smartphone și a anunțat că a încheiat un parteneriat cu 19 producători de smartphone-uri (HMD, LG, Sony etc). De asemenea, reprezentanții Qualcomm au declarat că lucrează deja cu anumiți clienți pentru a aduce primele telefoane 5G pe piață în acest an, deși majoritatea analiștilor se așteaptă ca aceste telefoane să apară la începutul anului viitor. Cel mai probabil, compania va anunța noul procesor la evenimentul anual care are loc în decembrie.