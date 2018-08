Când se lansează serviciul online pentru Nintendo Switch

Utilizatorii de Nintendo Switch primesc o veste bună de la compania japoneză și se vor putea bucura de jocuri online pe consolă curând.

Serviciul online al Nintendo Switch debutează în a doua jumătate a lunii septembrie, iar compania japoneză a detaliat cum utilizatorii de Switch se vor putea abona. Abonamentul la Switch Online le va permite jucătorilor să se joace jocuri online precum Splatoon 2, Arms, Mario Kart 8 Deluxe și Mario Tennis Aces. În plus, jucătorii vor primi acces la jocuri clasice de Nintendo precum Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda și Dr. Mario (cu modul online activat).

Un alt lucru important pe care utilizatorii de Switch îl vor putea face este să-și stocheze salvările în cloud. Astfel, toate sălvările din jocurile tale se pot duce în cloud ceea ce este bine pentru momentele în care-ți pierzi dispozitivul sau se strică și îți pierzi munca de luni de zile.

De asemenea, abonații Switch Online vor primi acces la diferite funcții pe aplicația de smartphone a Nintendo Switch și vor primii oferte speciale. Alte detalii despre serviciu, inclusiv data exactă de lansare a Switch Online, vor fi anunțate în luna septembrie.

Deținătorii de Nintendo Switch nu vor deveni automat membri ai serviciului, ci vor fi nevoiți să cumpere un abonament individual sau unu pentru familie dacă nu vor să aibă probleme cu jocurile online. Abonamentele individuale costă 4 dolari pe lunp, 8 dolari pe trei luni sau 20 de dolari pe an. Pentru abonamentele de familii (până la opt utilizatori) costul ete de 35 de dolari pentru un an.

Serviciul ar fi trebuit să fie online la finalul anului 2017 dar a fost amânat și de data asta pare gata pentru publicul larg.

Nintendo a comercializat 15 milioane de console Switch în primul an de disponibilitate. Respectiva valoare a depășit cu mult estimările inițiale pentru consola care încerca să vină la înaintare cu un concept nemaiîntâlnit. Nintendo Switch este singura consolă care se pretează în egală măsură pentru gaming în confortul căminului pe un TV de mari dimensiuni, cât și în deplasare, pe tren, avion sau în cafeneaua de la colț de stradă.