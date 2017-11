The Legend of Zelda câștigă cea mai importantă distincție în gaming

Legend of Zelda este responsabil în mare parte de succesul consolei Nintendo Switch, iar acum înțelegem care este motivul din spate.

Când s-a lansat consola Nintendo Switch, numărai pe degete jocurile disponibile pentru respectiva consolă. Printre ele s-a numărat însă The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un singur titlu a reușit să transforme consola experimentală a celor de la Nintendo într-un succes la scară mondială. Au existat câteva luni în care Switch s-a vândut mai bine decât PS4 sau Xbox One datorită aceluiași titlu.

Deși Legend of Zelda este una dintre cele mai vechi francize din portofoliul Nintendo, pentru că este un titlul exclusiv, s-ar putea să-ți fie necunoscut. Ca un vot de încredere însă, merită avut în vedere că este printre puținele jocuri cu un scor de 97 de puncte dintr-o sută pe Metacritic. În plus, cele mai mari site-uri de review-uri de jocuri din lume, Destructoid, Edge, IGN și Gamespot i-au acordat nota maximă, 10 din 10.

Luând toate aceste detalii în calcul, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că, la ediția 35 de Golden Joystick Awards, The Legend of Zelda Breath of the Wild s-a bucurat de distincția Ultimate Game of the Year. Printre particularitățile care au fost lăudate s-au numărat implementarea conceptului de lume deschisă aparent nelimitată. Nici un un joc anterior Zelda nu a apelat la această rețetă. Tot la capitolul noutăți pentru franciză au intrat elemente inovative de gameplay combinate cu o poveste scrisă foarte bine.

Cei de la Nintendo lucrează în continuare să atragă jucători noi în universul The Legend of Zelda prin intermediul unor DLC-uri. Al doilea DLC va fi lansat în luna decembrie a acestui an, în timp ce primul DLC a devenit disponibil la mijlocul acestui an. Nu știm momentan dacă va mai exista și un alt set de misiuni suplimentare după cele două DLC-uri, dar jocul original oricum îți oferă un volum semnificativ de conținut ce merită explorat.