Jucătorii de Fortnite pe PS4 cu mouse și tastatură vor avea o surpriză

Creatorii Fortnite au făcut eforturi din totdeauna pentru a oferi o experiență de gaming echilibrată. Din acest motiv, vor împerechea jucătorii cu mouse și tastatură de pe PS4 cu cei de pe PC.

Viața de gamer în Fortnite a posesorilor de PS4 va deveni semnificativ mai dificilă în următoarea perioadă, dacă utilizează un mouse și o tastatură. Anunțul pe marginea celor mai recente schimbări a fost făcut pe site-ul oficial Epic Games în cadrul articolului intitulat State of Development.

În teorie, utilizatorii de console au fost asociați în mod tradițional cu ideea utilizării unui gamepad. Deoarece consolele lansate în ultimii ani au fost foarte apropiate de un PC tradițional din prisma configurației hardware, utilizarea unui mouse și a unei tastaturi în defavoarea unui gamepad tradițional a devenit mai facilă ca niciodată, aducând în același timp un dezavantaj celor care au rămas la gamepad.

Indiferent cât de bine te descurci cu un gamepad, este puțin probabil să lupți de la egal la egal cu un utilizator de mouse și tastatură în Fortnite. Din acest motiv, Epic Games a decis că persoanele care se joacă pe PS4 cu periferice tradiționale de PC vor fi împerecheați cu jucători pe PC.

Cei mai ghinioniști vor fi utilizatorii de PlayStation care folosesc un gamepad, dar fac parte dintr-o echipă în care sunt și utilizatori de tastatură. Întreaga echipă va fi împerecheată cu gameri pe computer care folosesc mouse și tastatură.

Cel puțin momentan, nu se aplică aceeași politică în cazul posesorilor de Xbox One. Motivul din spate are legătură cu faptul că Xbox One nu suportă în mod oficial utilizarea unui mouse și a unei tastaturi în tandem cu consola. Oficialii Microsoft au promis că vor introduce suportul pentru acel tip de periferice în actualizarea din această toamnă pentru sistemul de operare.

Nu se știe momentan dacă jucătorii de Fortnite de pe PC care utilizează un gamepad vor fi împerechează cu utilizatori de gamepad de pe alte platforme.