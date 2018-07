Cum e să fii jucător profesionist de jocuri video în România și în lume

Competițiile de jocuri video nu sunt ceva nou. Gamerii se luptă între ei, încercând să demonstreze că sunt cei mai buni de prin anii ’80. Abia prin 2000 competițiile de jocuri video au început să pună la bătaie premii consistente și să adauge premii financiare atrăgătoare.

Comitetul Olimpic Internațional ia în considerare integrarea eSports în cadrul Jocurilor Olimpice. Însă ce înseamnă să fii un jucător profesionist de jocuri video? Pentru unii este acest concept este o glumă, pentru alții este un mod de viață.

Sportul electronic a câștigat foarte mult în popularitate în ultimii ani datorită unui număr din ce în ce mai mare de oameni care aleg să se joace, dar și să privească astfel de competiții, dar și datorită premiilor financiare din ce în ce mai mari care se pun la bătaie.

Este clar că sportul electronic a avansat mult și s-a profesionalizat în ultimii ani, iar jucătorii nu doar se joacă, ci muncesc din plin. Exersează ore în șir în fiecare zi, fac cantonamente înainte de competiții, au antrenori și manageri. Cei care cred că nu ar trebui numiți atleți sau sportivi pentru că nu transpiră atunci ar trebui să încerce să joace cinci meciuri a câte 40 de minute fiecare într-o competiție DOTA 2 pentru 10 milioane de dolari.

Johnathan „Fatal1ty” Wendel este considerat primul jucător profesionist de jocuri video din lume și unul dintre cei mai buni. El și-a început cariera de jucător în 1996 când a participat la un turneu local din Missouri. „Primul turneu la care am participat a fost unul de Quake 1 si avea loc intr-un internet cafe și am reușit să înving alți 20 de jucători, iar premiul a fost 1 an de acces la internet gratis”, mi-a zis el. A amintit și că acum unii jucători profesioniști pot câștiga milioane de dolari într-un singur an.

De exemplu, echipa Team Liquid, care a câștigat competiția de DOTA 2 The International 2017, a obținut nu mai puțin de 10 milioane de dolari. „Creșterea este fenomenlă, acum turneele sunt transmise chiar și de televiziuni și sunt premii de milioane de dolari puse în joc. Pe lângă asta, acum există mult mai multe metode de a câștiga bani din pasiunea pentru jocuri decât erau în trecut”.

A trecut la categoria profesionist în 1999, la 18, jucând Quake III Arena. De-a lungul carierei a jucat mai multe jocuri printre care Counter-Strike, Call of Duty, Painkiller sau Unreal Tournament 2003. În acest timp a câștigat 12 competiții importante și de patru ori a fost considerat sportivul anului.

Câți bani poți câștiga jucând jocuri video

Jocurile video și turneele i-au adus lui Fatal1ty nu mai puțin de 450.000 de dolari, obținuți de la 38 de turnee. Cei mai mulți bani a câștigat în 2005, anume 231.000 de dolari, jucând Painkiller. Ultimul an în care a jucat profesionist a fost 2006, dar el a deținut titlu de cel mai bine plătit jucător până în 2013 când a fost detronat de coreeanul Jae Dong, jucător de StarCraft II.

După cariera de jucător profesionist el s-a implicat implicat în realizarea unei platforme pentru gameri, un fel de LinkedIn unde jucătorii profesioniști ar putea să-și găsească echipe, iar echipele să caute jucători. „Un jucător profesionist de jocuri video este acea persoană care se poate întreține doar din câștigurile din competiții, acea persoană care se joacă pentru a-și asigura traiul”, este de părere Johnathan Wendel.

Ce înseamnă să te poți întreține din gaming? „Dacă în prezent câștigi 20.000-30.000 de dolari pe an atunci nu e bine. Un jucător de Overwatch poate câștiga până la 50.000 de dolari pe an. Nu poți zice că ești profesionist și să câștigi doar 1.000 de dolari pe lună. Atunci este mai degrabă un hobby, nu un mod de a-ți câștiga existența”, adaugă Fatal1ty.

În condițiile în care, Kuro „Kuroky” Takhasomi, jucător de Dota 2, a câștigat de-a lungul carierei sale de până acum nu mai puțin de 3,7 milioane de dolari, l-am întrebat pe Johnathan Wendel dacă nu este, nici măcar puțin, gelos pe cei care joacă acum. „Timp de vreo 10 ani de zile am fost cel mai bine plătit jucător profesionist din istorie. Chiar și așa prefer să fiu pionier într-un anumit domeniu decât să încep mai târziu și sunt foarte fericit că așa a fost să fie. Sunt foarte norocos că am avut acestă carieră și că acum am ocazia să ajut comunitatea și să ajut la dezvoltarea fenomenului esports”, a spus el.

Așadar, având în vedere că gamingul devine o alternativă viabilă pentru a câștiga bani, cum poate cineva pasionat de jocuri să devină un jucător profesionist? Care sunt pașii pe care trebuie să-i facă în acest drum? „Este o întrebare care necesită un răspuns lung. Și eu m-am lovit de aceeași dilemă. Am căutat informații pe internet, am citit tot felul de site-uri pentru a mă lămuri. Problema este să găsești alți trei-patru indivizi la fel de nebuni și la fel de pasionați ca tine și care vor să se alăture acestei călătorii către jocul profesionist. Este un proces lung. Trebuie să găsesști o echipa, apoi jucatori care să se completeze, nu toți pot juca același rol, cineva trebuie să fie support. Multe dintre aceste probleme există și astăzi”, a explicat Fatal1ty.

În ce stadiu e sportul electronic acum și care e viitorul?

În 2017, 2,5 miliarde de oameni au jucat jocuri video și au cheltuit 82 de miliarde de dolari pe jocuri, generând venituri de 106 miliarde de dolari pentru companiile din industrie. În acest moment, piața sporturilor electronice este estimată la 695 de milioane de dolari, iar până în 2020 este de așteptat să ajungă la o valoare de 1,5 miliarde de dolari.

„Esports crește de 20 de ani încoace. Anul acesta Fornite organizează competiții în care se vor oferi 100 de milioane de dolari câștigătorilor. Este incredibil! Acum există metode noi de a câștiga bani în acestă industrie: streaming pe Twitch, Facebook, oferirea de servicii pentru ceilalți”, a declarat Johnathan Wendel care precizează că în viziunea lui eSports nu se referă doar la jucătorii profesioniști, ci la toți gamerii care vor să joace competitiv, indiferent dacă participă la turneele mari sau nu.

„eSports chiar dacă incă este la început care un potențial uriaș de creștere uriaș dacă te uiți la câți oameni se joacă și cât se investește în acest segment”, Roderik Alemania, directorul executiv al ReadyUp.

49.756 de juători au câștigat 450.145.295 de milioane de dolari în 27.185 de turnee până în prezent.