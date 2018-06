Jocuri ieftine pe Steam. Zece dintre cele mai bune oferte

Ca în fiecare an, Steam este gata să golească portofelel gamerilor cu oferte de reduceri la mii de jocuri. În fiecare vara, platforma online de vânzare de jocuri oferă reduceri substanțiale la titluri noi, dar și jocuri mai vechi.

Ediția de anul acesta a început și noi am răsfoit jocurile reduse pentru a vă face câteva recomandări, în cazul în care aveați niște bani de dat sau poate așteptați o reducere la un joc anume. Majoritatea reducerilor sunt valabile până pe 5 iulie.

Printre ofertele care ne-au atras atenția se numără următoarele:

Playerunkown’s Battlegrounds (PUBG) – 19,99 euro

Probabil ai auzit în jur și sigur ai citit pe net despre battle royale și PUBG. Ei bine, acum ai ocazia să încerci și tu jocul și să vezi despre ce este vorba. Poate te prinde și pe tine. Nu degeaba aproape 1 milion de oameni se joacă asta.

Tyranny – 14,27 euro

Înainte ca Obsidian să lanseze continuarea jocului Pillars of Eternity a scos a Tyranny în noiembrie 2016 și a fost un hit. Ideea jocului a apărut prin 2006, însă s-a concretizat abia atunci, însă a meritat așteptarea. Tyranny este un RPG clasic unde jucătorul controlează o echipă de cinci persoane și trebuie să decidă ce se întâmplă cu supraviețuitorii lumii care fusese cucerită deja de ăla rău (un zeu mânios). Un RPG pentru cei nostalgici.

Portal 2 – 1,67 euro

99% dintre recenziile acestui joc sunt pozitive, iar asta a făcut ca Portal 2 să fie cel mai bine notat joc PC de pe Steam. Dacă nu l-ai încercat trebuie să o faci. Mai ales că te costă cât o cafea.

Rocket League – 9,99 euro

Rocket League a devenit în scurt timp un fenomen al jocurilor multiplayer și asta s-a datorat, în principal, modului de joc extrem de distractiv și care dă dependență. Pentru cei care nu știu, Rocket League este un fel de fotbal cu mașini. Așa că dacă te-ai săturat ca Cristiano Ronaldo să se tot de-a lovit pe la FIFA poți încerca jocul astă pentru o porție de distracție.

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – 19,99 euro

The Witcher 3 este unul dintre cele mai bine cotate RPG-uri din toate timpurile. Jocul are acțiune, o poveste intrigantă, bătălii intense și este o încununare a poveștii eroului Geralt.

Mount & Blade: Warband – 4,99 euro

Acest joc este un expansion (care nu necesită alte jocuri instalate) pentru jocul care a adus bătăliile medievale pe ecranele gamerilor. Sistemul de luptă este realist și Mount & Blade a găsit nenumărați fani ce vor să trăiască perioada medievală într-un mod cât mai autentic.

Sid Meier’s Civilization V – 7,49 euro

Civilization este un reper în lumea jocurilor pentru PC și aproape orice gamer a încercat la un moment dat un joc din seria lui Sid Meier. Civilization V a fost lansat acum aproape opt ani de zile și este în continuare unul dintre cele mai bune titluri de acest gen. Cine este interesant să înceapă de la zero un imperiu și să cucerească lumea ar trebui să se uite la Civ V.

Half-Life 2 – 0,81 euro

Mai este nevoie să zic mai multe de atât: unul dintre cele mai bune jocuri din istorie, la un preț de nimic.

Tomb Raider – 2,99 euro

Filmul cu Alicia Vikander ți-a stârnit interesul pentru Lara Croft? Cu doar 3 euro poți vedea cum și prin ce a trecut Lara Croft pentru a deveni Tomb Raider. Acesta este un joc de acțiune/aventură foarte distractiv, iar povestea te ține de la început până la final.

Kingdom Come: Deliverance – 34,99 euro

Personajul este fiul unui fierar și este prins în mijlocul unui război civil în care ambii părinți îi sunt uciși. El pleacă să-i răzbune. Ce este interesant este modul de progresie care se vrea realist (cât se poate pentru un joc video), adică pentru a deveni mai bun cu sabia trebuie să te lupți (nu bagi puncte în vreo ramură de dezvoltare), pentru a deveni mai puternic trebuie să faci lucruri care-ți solicita mușchii și așa mai departe. Această combinație de realism și role play a atras numeroși fani. Noi credem că merită o încercare.