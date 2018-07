Care sunt jocurile preferate ale românilor și cât cheltuiesc pe an pe ele

Dacă după o zi de muncă preferi să te duci acasă și să te joci câteva ore jocul favorit află că nu ești singur. Am descoperit care sunt jocurile preferate ale românilor, când le joacă și cât cheltuiesc pentru această plăcere.

Tu și ceilalați gameri din țară preferați să jucați MMORPG-uri (massive multiplayer online role-playing games), MOBA-uri (multiplayer online battle arena) sau shootere, potrivit datelor firmei de cercetare Euromonitor.

Cel mai jucat joc din țară este MMORPG-ul World of Warcraft (jocul originial fiind lansat în urmă cu 14 ani, urmat apoi de alte șase expansion-uri), urmat de Grand Theft Auto, Call of Duty, Assassin’s Creed și DOTA.

Nu este surprinzător că românii se joacă la WoW, GTA sau Call of Duty, surpriza vine de la lipsa FIFA-ului din top 5 și din prezența lui Assassin’s Creed. Interesant este faptul că pe plan local Activision Blizzard se află pe primul loc în piață, urmat de Electronic Arts (care nu are niciun joc în top 5), Ubisoft, Valve și Take-Two Interactive, conform Euromonitor.

Anul trecut pe teritoriul României s-au vândut jocuri video în valoare de 197,5 milioane de lei (42,3 milioane de euro), iar cele mai multe au fost cumpărate pentru PC (97,5 milioane de lei), urmate de console (69 milioane de lei).

Gamingul online are ceva priză la români

Jocurile online sunt responsabile de vânzări de 18,1 milioane de lei, iar în acest caz este vorba de plata abonamentelor lunare, achiziții de obiecte virtuale etc. Românii se dovedesc interesați și de jocuri de smartphone-uri aceștia cheltuind 13,1 milioane de lei pe jocuri de mobil sau pe obiecte virtuale care pot fi folosite în respectivele jocuri.

Românii preferă să cumpere jocuri video atunci când sunt reduceri, de Black Friday, de exemplu, sau în preajma Crăciunului.

Per total, se pare că românii sunt tot mai interesați să cumpere jocuri, piața crescând cu 7,2% în 2017 față de 2016 și se preconizează un alt plus de 8,4% pentru acest an. Jocurile de console au înregistrat cea mai mare creștere anul trecut (9,8%), urmate de jocurile de mobile (9,2%).

Totuși, anul acesta se anunță a fi anul jocurilor pe PC, preconizându-se o creștere de 11,1%, pe când jocurile de console vor avea un plus de doar 5,1%, potrivit sursei citate mai sus.

Un plus interesant este cel al jocurilor online (7,2%), cel mai probabil fiind datorat lansării în august 2018 a celui mai nou expansion al celebrului World of Warcraft, Battle for Azeroth.

Cât dau românii pe jocurile video și de unde le cumpără

Aceste sume par mari și optimiste pentru piața locală, dar dacă ne uităm la suma alocată per capita pentru cheltuieli pe jocuri video atunci lucrurile nu mai par chiar așa. În medie, fiecare român a lăsat 10 lei în magazine pentru jocuri video în 2017. Da, 10 lei.

Totuși, suma trebuie privită din prisma faptului că nu fiecare român se joacă (probabil majoritatea populației nu se joacă jocuri video) și suma se referă doar la jocurile vândute în retail, fără să se ia în considerare achizițiile online (Steam etc.). Dacă ar fi să o luăm pe secțiuni, un român dă 4,9 lei pe jocuri PC, 3,5 lei pe jocuri de consolă, 90 de bani pe jocuri online și 70 de bani pe jocuri de mobile.

La noi în țară încă se cumpără destul de mult din magazine fizice, dar vânzările digitale de jocuri are o rată de creștere mare și este preconizat ca achizițiile de jocuri pe internet va deveni canalul principal de achiziție. Acestă tendință este influențată de creșterea numărului platformelor care oferă jocuri, de ascensiunea jocurilor free-to-play, dar și obișnuirea românilor cu cumpărăturile online.

Potrivit datelor firmei de cercetare Euromonitor valoarea pieței de jocuri video din România a crescut datorită îmbunătățirii economiei și bunăstării populației, dar și datorită faptului că tot mai des copiii preferă jocurile video în detrimentul jocurilor tradiționale. De asemenea, o mai mare penetrare a computerelor, tabletelor și smartphone-urilor în rândul populației a dus la vânzări mai mari.

Pe partea de console nu există surprize. Sony conduce cu PlayStation, apoi Microsoft cu Xbox, și Nintendo. Valoarea pieței de console în 2017 în România s-a ridicat la 103 milioane de lei, iar magazinele au vândut anul trecut 72,300 de console. Aici va fi interesant de observat dacă Nintendo prin consola Switch va reuși să convingă îndeajuns de mulți consumatori să treacă la ei în tabără.

Românii preferă să se joace seara, după ce se întorc e la birou, și o fac pentru două-patru ore în fiecare zi. Totuși, Euromonitor precizează că există o nișă de jucători, ce se află în creștere, care se joacă intens și vor să participe la competiții sportive.

După cum am mai scris, pirateria este în continuare o problemă la noi în țară, însă se află în scădere, iar jocurile video online ce pot fi jucate gratuit câștigă tot mai mulți adepți care apoi sunt predispuși să cheltuiască bani pe obiecte virtuale.

Un alt segment interesant de urmărit este vânzările de headset-uri pentru VR/AR (realitate virtuală și realitate agumentată). În 2017, mai multe branduri au intrat pe piață, poziționându-se în partea de jos a pieței. Asta face ca tot mai mulți români vor intra în posesia unor astfel de dispozitive și vor încerca jocuri dedicate acestui segment.