Care sunt job-urile cu cea mai mare rată de sinucidere

Un studiu recent arată că bărbații care lucrează în domeniul construcțiilor prezintă riscul cel mai mare de a se sinucide dintre toate profesiile.

Experții de la US Centres for Disease Control and Prevention (CDC) au realizat un raport cu privire la rata de mortalitate în funcție de profesie. Ei au descoperit că între 2012 și 2015 a avut loc o creștere a ratei de sinucidere a oamenilor din diferite câmpuri de muncă. Raportul nu oferă o explicație pentru numere, dar ridică un semnal de alarmă, care ne arată că e nevoie de măsuri de prevenție.

În primii 16 ani din secolul în care trăim, ratele de sinucidere din SUA au crescut de la 12,9 la 17,3 cazuri per 100.000 de oameni – o creștere de peste o treime, destul de alarmantă. O posibilă explicație ar fi schimbările în ceea ce privește siguranța economică. Alte motive ar putea fi izolarea socială și stresul psihologic.

Cei de la CDC au sugerat să analizăm categoriile mai predispuse să recurgă la un gest atât de extrem, pentru a crea strategii personalizate. „Ratele în creștere de sinucidere din SUA sunt un trend îngrijorător care reprezintă o tragedie pentru familii și comunități și afectează forța de muncă americană”, a explicat directoarea National Center for Injury Prevention and Control de la CDC, Deb Houry. „Dacă știm cine este predispus unui risc mai mare să se sinucidă poate salva vieți prin concentrarea eforturilor de prevenție”.

În 2015, mai mult de 1.400 de bărbați constructori s-au sinucis în SUA. Rata de sinucidere în rândul lor este de 53,2 la 100.000 (în 2012 era de 43,6). Următoarele categorii expuse riscului de sinucidere au fost cele ale bărbaților care lucrează în arte, divertisment, sport și media. În cazul femeilor, creșterile cele mai dramatice de sinucidere au avut loc în domeniul preparării mâncării, unde s-au mărit cu 50% (de la 6,1 la 9,4 per 100.000 de femei).

Deși nu există o soluție simplă pentru problema sinuciderii, măcar avem un punct de plecare, acum că știm ce profesii prezintă un risc mai mare.