Las Vegas în 20 de fotografii cu iPhone X așa cum l-am văzut ca român

iPhone X e cel mai scump telefon Apple. Poate e cel mai bun pentru poze, poate că nu. A fost însă cu mine în Las Vegas și m-am întors cu vreo 500 de poze. Am ales 20 să-ți arăt acest oraș.

Las Vegas e un oraș diferit de oricare altul din America. Fumatul e interzis peste tot, mai puțin în cazinouri, unde viciile de toate felurile sunt permise. E un oraș în care kitschul tronează ca și când ar fi la el acasă. Tot acolo, pe un bulevard lung cam cât un oraș de provincie de la noi, sunt adunați banii milionarilor și naivilor de rând care speră să dea lovitura.

Am fost însă cu treabă, la CES 2018, așa că n-am avut extraordinar de mult timp să sparg bani în cazinouri. Am avut însă timp de umblat pe străzi, între halele și hotelurile în care se desfășoară CES. Am lăsat camera foto acasă, că-i un DSLR cam greu, și m-am bazat doar pe telefon.

Ca hardware pentru poze și video, iPhone X are două camere foto principale de câte 12 megapixeli. Una are f/1.8 și alta f/2.4, pentru că cea din urmă are un teleobiectiv pentru un zoom optic 2x. Are și bliț LED pe care nu l-am folosit deloc. Altfel, aplicația e destul de banală și simplă.

Toate pozele pe care le vei vedea mai departe au fost trase direct cu aplicația preinstalată a Apple, atât cu zoom și fără. Procesarea, pentru că vei observa că nuanțele de culoare sunt diferite, a fost făcută în Lightroom cu un preset pe care l-am compus eu.

Am preferat nuanțe mai puternice de roz, o creștere a zonelor luminoase și o accentuare a zonelor luminoase. Conform DxOMark, iPhone X excelează la expunerea imaginilor, la redarea umbrelor și conservarea detaliilor în zonele luminoase. Totodată, redă foarte bine culorile și are niveluri scăzute ale zgomotului de imagine. Mă rog, acestea sunt detalii. Vezi tu mai departe în cadrele de mai jos.

P.S.: poți să faci și poze banale cu un telefon, cum a spus colegul meu mai pus pe glume, dar poți să scoți și cadre mai interesante.