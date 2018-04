Opțiunea pentru iPhone care te va ajuta să economisești bani

Apple a început să trimită actualizarea la iOS 11.3 pentru iPhone. Ar trebui să treci la noua versiune dintr-un singur motiv: calitatea bateriei.

Dacă ești ca toți ceilalți oameni, tragi de timp și nu ai făcut actualizarea la iOS 11.3 pentru iPhone. Ar trebui să nu mai întârzii. Lista noutăților e destul de mare, dar am găsit singura și cea mai importantă opțiune pe telefonul meu.

Apple a admis în 2017 că telefoanele mai vechi funcționează mai prost, pentru că le încetinește. A justificat decizia printr-o „atenție” asupra bateriei, că se degradează în timp. Repară problema și odată cu iOS 11.3 a introdus o opțiune ca să vezi cât de „sănătos” e acumulatorul tău.

Dacă ai un iPhone mai vechi de un an și crezi că-i prea lent, ar trebui să-i schimbi bateria. Cel puțin asta s-a dovedit o soluție bună. Chiar dacă nu e prea ușor să faci asta acasă, odată cu iOS 11.3 poți să vezi când ar trebui să schimbi acumulatorul ca să ai un telefon cât de cât rapid fără să cumperi unul nou.

Apple susține că un iPhone cu acumulator „sănătos” are la capacitate un procent de peste 80%. Odată ce scade și sub această limită, e clar că are nevoie de-o schimbare. E o opțiune beta, dar cel puțin ai un indicator bun asupra celei mai importante componente hardware din iPhone.

iOS 11.3 e foarte important tocmai datorită acestei noi funcționalității pentru cei care au iPhone SE, iPhone 6, 6 Plus, 7 sau 7 Plus. Odată cu iPhone 8, 8 Plus și iPhone X, Apple susține că are un sistem mai bun de control al puterii procesorului.

Încă o chestiune de reținut. Când bateria din iPhone a ajuns într-o condiție precară, telefonul va afișa un mesaj ca să știi că de-aia nu mai funcționează cum trebuie. Intră măsura de siguranță, cu limitarea puterii, dar vei putea dezactiva asta, dacă vrei performanță de top. Ar putea duce la închiderea unor aplicații, unor procese, dar Apple te lasă să decizi.

Pe termen lung, dacă nu vrei noutățile care vin cu fiecare iPhone, vei da bani pe baterii în loc de telefon. Sunt oricum mult mai ieftine decât un smartphone nou.