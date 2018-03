Apple ți-a încetinit iPhone-ul, iar cu iOS 11.3 îl poți face sprinten din nou

După ce a fost confirmat în mod oficial faptul că Apple ți-a făcut iPhone-ul mai lent pentru binele tău, iOS 11.3 îți permite să dezactivezi respectiva funcție.

La finele anului trecut, au început să circule pe internet detalii legate de modul în care gigantul din Cupertino ți-a încetinit vechiul iPhone. În comunicatul oficial pe marginea subiectului ni s-a atras atenția asupra faptului că gestul avea ca scop soluționarea închiderii bruște la diferențe de temperatură dată de o baterie slabă. După cum era de așteptat, puțini au crezut că gestul nu a fost făcut doar pentru a te forța să faci o investiție într-un nou smartphone pentru că ajungi să nu-i mai suporți performanța celui vechi.

Împotriva Apple au fost intentate o gramadă de procese pe marginea încetinirii smartphone-urilor. Încercând să mai calmeze spiritele, oficialii companiei americane au promis că vor integra într-o versiune ulterioară de iOS o soluție prin care să dezactivezi opțiunile de management al performanței. Era vorba de iOS 11.3.

Noul sistem de operare iOS 11.3 a fost lansat oficial. Pe lângă o serie stufoasă de schimbări și îmbunătățiri pe care le-am detaliat aici, noul sistem de operare îți permite să îți aduci telefonul Apple la performanța de odinioară. Dacă ai un iPhone SE, 6, 6S, 7, 6 Plus, 6S Plus sau 7 Plus, poți profita de acest aspect. În iPhone 8 și iPhone X a fost implementată o soluție hardware pentru a preveni închiderea neașteptată în momentul în care ți se uzează bateria.

După ce îți instalezi iOS 11.3, în meniul principal de Configurări, la Baterie, vei găsi câteva opțiuni suplimentare. Acelea se vor ascunde în spatele secțiunii Sănătatea Bateriei (Beta) sau Battery Health (Beta). Faci un tap acolo și vei vedea dacă bateria din interior mai poate funcționa la capacitate maximă. În cazul în care capacitatea maximă se apropie de 80%, ar fi bine să faci un efort să schimbi acumulatorul. Dacă a coborât sub 95% te poți aștepta ca Apple să-ți fi încetinit iPhone-ul.

Sub Peak Performance Capability vei vedea un buton discret marcat Disable. Apasă pe el, dacă vrei să renunți la managementul performanței aplicat de Apple. Ar trebui să-ți simți imediat telefon mai sprinten. Este important de reținut că, în cazul în care ți se va închide din senin smartphone-ul pentru că bateria nu face față pretențiilor procesorului, opțiunea respectivă se va reactiva automat.