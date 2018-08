De ce noul iPhone va fi mai rapid ca niciodată, dar și mai eficient

Apple a lansat iPhone X și a fost numit cel mai rapid iPhone datorită procesorului A11 Bionic. Mai mult, este chiar mai rapid decât Samsung Galaxy Note 9. Se pare că A12 este chiar mai performant.

Apple se ocupă de designul A12, dar cipul este produs de TSMC și pentru acest procesor s-a schimbat procesul de producție care astfel ar aduce un plus de performanță, dar și un consum de energie mai mic. Compania taiwaneză a trecut de la procesoare bazate pe un proces de fabricație pe 10 nm la unul pe 7 nm.

Asta înseamnă că aceste componente ale procesorului sunt mai apropiate una de alta, ceea ce înseamnă o performanță mai bună și un consum de energie mai redus.

Drept urmare, A12 ar trebui să fie cu 20% mai rapid decât procesorul A11 Bionic, în același timp folosind cu 40% mai puțină energie. Performanța mai bună este binevenită, dar cu adevărat important este consumul mai scăzut de energie. Asta înseamnă că autonomia bateriei va crește.

Procesorul A11 Bionic are șase nuclee, două foarte rapide pentru momentele când este nevoie de multă putere, iar cele patru pentru restul activităților. A12 urmează același design, dar asta nu înseamnă că nu va fi mai rapid decât anteriorul procesor. De exemplu. A9 este cu 78% mai rapid decât A8, A10 are un plus de performanță de 36% față A9, iar A11 este cu 70% mai rapid decât A10.

O sursă din interiorul Apple a confirmat că acesta este „anul S-ului”, făcând referire la faptul că noile telefoane vor folosi design-ul existent al iPhone-ului, dar că va fi îmbunătățit cu noi componente. De asemenea, pe măsură ce creșterea piaței de smartphone-uri încetinește, Apple vrea să crească prețurile telefoanelor sale pentru a-și păstra marginea de profit mare.

Oricum ar fi, ar trebui să ne așteptăm la un plus de performanță pentru iPhone-urile lansate în 2018 față de cele de anul trecut.