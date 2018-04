„Robotul” care creează cele mai ciudate portrete nud

Un absolvent de liceu a folosit inteligența artificială și a creat portrete nud. De menționat e că nu sunt genul de portrete la care te aștepți, însă arta e artă.

Prin combinarea unei colecții de portrete nud și a unei metode numite creșterea progresivă a GAN-urilor (o clasă de algoritmi), Robbie Barrat a încercat să instruiască o rețea neuronală ca să-și genereze propriile portrete nud.

Generative Adversarial Network (GANs) sunt rețele neuronale care învață prin generarea de date noi bazate pe seturi de informații deja existente. Această rețea evaluează dacă datele noi se potrivesc cu datele existente. Atât aspectul generator al rețelei, cât și partea care se ocupă de evaluare învață printr-o competiție între ele. Generatorul încearcă să păcălească evaluatorul să creadă că noile date aparțin setului de date originale.

„Creșterea progresivă” se referă la modul în care sunt introduse noi date în rețea, într-un mod care crește gradat complexitatea ca să ajute software-ul AI să învețe, dar, în același timp, să rămână stabil.

În cele din urmă, Barrat a spus pe site-ul lui că software-ul nu a reușit să învețe o anatomie umană adecvată. În schimb, a început să genereze bule suprarealiste și destul de deranjante pe corpul uman.

