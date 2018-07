Sistemul SF care îți scanează ochii și-ți ghicește personalitatea

Un sistem de inteligență artificială va fi folosit pentru a scana privirea oamenilor și pentru a le identifica pesonalitatea. Aproape ca-n filme.

O cercetare arată că ochii și mișcările acestora ar putea fi un indicator al personalității tale. Cercetarea e un efort comun realizat de către University of South Australia, Max Planck Institute for Informatics, University of Stuttgart și Flinders University, iar aceasta folosește algoritmi de învățare automatizată pentru a demonstra o legătură între mișcările ochilor și personalitatea unui individ.

Descoperirile arată că mișcările ochilor pot sugera dacă oamenii sunt sociabili, conștiincioși sau curioși. Algoritmul poate recunoaște patru din cele cinci trăsături de personalitate: neuroticismul, extraversia, agreabilitatea și conștiinciozitatea.

Cercetătorii au urmărit mișcările ochilor a 42 de participanți, în timp ce aceștia au întreprins diverse activități într-un campus universitar. Pe lângă asta, fiecare participant a completat un test destul de elaborat, pentru a-i fi descoperită personalitatea.

Doctorul Tobias Loetscher susține că studiul arată noi legături între mișcările ochilor și trăsăturile de personalitate, un domeniu studiat și în trecut. „Astfel de descoperiri au potențialul de a îmbunătăți interacțiunile dintre oameni și mașini”, arată acesta.

Loetscher susține că oamenii sunt în căutare de experiențe personalizate, dar roboții din ziua de azi nu sunt conștienți de aspectul social al interacțiunii și nu se pot adapta limbajului non-verbal. Cu toate acestea, cercetarea curentă sugerează că roboții ar putea fi învățați cum să fie mai naturali și cum să citească mai bine oamenii.

Cercetarea oferă și o punte importantă între studiile de laborator, strict controlate, și studiul mișcărilor naturale ale ochiului în medii înconjurătoare reale. Datorită sistemului de învățare automatizată, cercetătorii au reușit nu doar să valideze rolul personalității în explicarea mișcărilor ochilor în viața de zi cu zi, dar și să ilustreze noi caracteristici ale mișcărilor acestora ca predictori ai trăsăturilor de personalitate.