Cele mai tari tablouri sunt acum disponibile online pentru oricine le vrea

Institutul de Artă din Chicago este unul din cele mai vechi și mari muzee din Statele Unite ale Americii. Recent, muzeul a hotărât să le facă viața mai frumoasă iubitorilor de artă și a postat peste 44.000 de opere de artă celebre la rezoluție înaltă pe site-ul lor.

Institutul de Artă din Chicago cuprinde o colecție de 300.000 de opere de artă – atât picturi, cât și sculpturi. Acum însă, zeci de mii din picturile și sculpturile de la muzeu sunt disponibile pe internet, făcând parte din domeniul public.

Astfel, sub licența Creative Commons Zero (CC0), oricine poate downloada gratis acele imagini, după cum arată My Modern Met. Le poți găsi pe site-ul oficial al Institutului de Artă din Chicago, aici.

Muzeul s-a asigurat că fiecare imagine poate fi explorată în detaliu, astfel încât oamenii să poată aprecia, după cum a scris directorul de creativitate a muzeului, Michael Neault, într-o postare pe blog, „dezmierdările de vopsea din The Bedroom a lui Van Gogh, detaliile de cărbune din Harvest Talk a lui Charles White sau bogăția sinestezică din Blue and Green Music a lui Georgia O’Keeffe” de pe ecranul dispozitivelor pe care le folosesc aceștia.

Muzeul speră ca, prin această inițiativă, să facă mai multe opere de artă vizibile pentru publicul larg.

Istoricul de artă Bendor Grosvenor, un mare apărător al ideii că muzeele aplică taxe prea mari pentru picturi, i-a lăudat pe cei de la Institutul de Artă din Chicago. În mod normal, intrarea în muzeu costă 20 de dolari pentru locuitorii din Chicago și 25 de dolari pentru cei din afara statului. Inițiativa permite acum o alternativă și pentru oamenii care nu își permit să ajungă până acolo.

Deși vor mai trece câteva luni până ca cei de la Institutul de Artă din Chicago să analizeze punctual impactul deciziei de a posta zeci de mii de opere de artă pe site, Grosvenor este de părere că efectele vor fi pozitive. „Cu cât mai mulți oameni văd imaginile cu colecția, cu atât mai mulți oameni vor vrea să meargă să viziteze colecția”, a zis el.