O să-ți instalezi Windows 10, de dragul noului Microsoft Office

Dacă nu ți-ai instalat deja Windows 10, s-ar putea să ai motive solide pentru a amâna procesul. Pentru Office 2019 vei fi însă forțat să faci tranziția.

E o bucurie teribilă să faci parte din ecosistemul Microsoft. Îți cumperi un laptop cu Windows, iar din considerente legale, faci și o investiție în Office. Pentru că un abonament anual la Office 365 este mai ieftin decât o licență pentru totdeauna, s-ar putea să fii încântat de perspectiva faptului că vei avea întotdeauna acces la cea mai nouă versiune de Office. Problema este că s-ar putea să nu-ți meargă, dacă nu cumva ți-ai instalat ultimul Windows.

Toate sunt corelate. Cel puțin așa și-au dorit oficialii Microsoft în momentul în care au anunțat că viitoare versiune de Microsoft Office 2019 va funcționa doar pe Windows 10. Anunțul a fost făcut pe pagina de suport a companiei. Pentru ca întregul mecanism să fie și mai complicat, Office 2019 va fi disponibil în două variante. Versiunea standalone va funcționa doar pe Windows 10, în timp ce varianta livrată abonaților la Office 365 va fi compatibilă și cu Windows 7 sau Windows 8.1.

Dacă faci o investiție fabuloasă în varianta standard de Office 2019, vei avea parte de actualizări regulate pentru suita software timp de 5 ani la momentul lansări. Suportul extins cu update-uri vitale de securitate va fi disponibil timp de doi ani după acel termen.

Office 2019 va fi lansat în variantă finală în a doua jumătate a acestui an. La fel ca în anii trecuți, va include Word, Excel, PowerPoint și Outlook pentru clienții standard. Posesorii versiunii business vor avea în plus Exchange Server, SharePoint și Skaype for business.

În același context, utilizatorii anumitor versiuni de Windows 10 din mediul enterprise și din educație au aflat că vor avea parte de support extins, dacă au amânat instalarea actualizărilor. Asta înseamnă că dacă rulezi în continuare Windows 10 – 1511, 1607, 1703 sau 1709 ai mai câștigat șase luni în care să poți face tranziția la cel mai nou și mai bun Windows.