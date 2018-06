De ce Instagram TV e o alternativă la YouTube, deși nu cea mai bună

IGTV sau Instagram TV e serviciul de video cu care Instagram speră să concureze YouTube, să își crească baza de fani, baza de creatori activi de conținut, dar și timpul petrecut online. Evident, asta pentru a atrage mai multe reclame și pentru a crește veniturile.

Mulți spun că nu are șanse, că este un serviciu lansat prea târziu, dar eu spun că nu este chiar așa. IGTV poate concura YouTube dacă noul format prinde la publicul tânăr și aplicația își găsește nișa. Dau exemplu rapid Twitch, care nu era creditat cu multe șanse, dar în scurt timp a devenit „televiziunea” gamerilor. Deja se știa că fanii jocurilor video sunt mulți și pasionați și existau canale mari pe Youtube. De fapt, există în continuare canale mari de gaming pe Youtube.

Twitch a prins foarte bine în comunitatea de gaming datorită nișării și funcțiile oferite de aplicațiile lor au avut succes. La final de 2017 statisticile erau destul de clare. Audiența Twitch, timpul petrecut online și numărul de vizualizări, toți indicatorii de succes au crescut continuu, iar audiența de gaming a YouTube a scăzut.

Este adevărat, traficul lor este nișat, 82% bărbați și destul de mulți tineri. Dar și asta este un avantaj care poate fi folosit pentru promoții targetate.

Instagram are succes pe două sau trei zone cu serviciul foto – cel mai popular produs până acum. Cel mai mare succes îl au vedetele cunoscute din showbiz, care au zeci de milioane de fani și încarcă fie poze personale, fie imagini din concerte sau filmări.

Există și vedetele Instagram, oameni care erau necunoscuți, dar au devenit acum vedete datorită Instagram, dar tot mai mult pe fotografie. Genul Dan Bilzerian și alții, iar aici conținutul este mai mult de lifestyle.

În plus, pe Instagram au foarte mare succes pozele de călătorie, zona de turism fiind extrem de bine exploatată și de creatori și de companiile din domeniu. Dar este greu de crezut că marii creatori de acum vor trece la IGTV.

Instagram concura cu YouTube, dar doar pe secunde și cu un conținut deloc structurat

Instagram a introdus video de ceva vreme, dar clipurile sunt foarte scurte. Cu toate acestea, statisiticile lor sunt umflate cu pompa ca la Facebook și fiecare secundă este prezentată ca o vizualizare. Din testele mele, clipurile au audiență de trei ori mai mare decât cea a pozelor, cel puțin din cifrele oferite de Instagram.

Cel mai nou produs al lor a fost Insta-stories, copiat de la Snapchat. Acest format permite și clipuri video realizate în modul portret, adică pe înalt, nu pe lat cum sunt clipurile de pe Youtube.

Noua aplicație Instagram pentru video suportă clipuri de până la o oră, așa cum se anunța pe surse înainte. Pentru a face o schimbare, cei de la Instagram s-au gândit să limiteze videoclipurile IGTV doar la formatul ecranului de smartphone, dar nu pe lat, ci pe înalt.

Modul portret, în care filmează foarte des utilizatorii neavizați, este evitat în general de creatorii de conținut pentru că nu se vede bine pe laptop sau pe televizor. Doar pe smartphone poate fi văzut complet.

Formatul înalt era folosit până acum la o singură chestie, la acele instastories. Acolo nu se văd foarte bine imaginile pe lat. Doar că nimeni nu crea filme de lungime pe acest format.

Pentru mine este greu de crezut că vedetele TV sau din muzică, oamenii care au conturi mari de Instagram, vor trece repede la acest format.

Cei care nu sunt vedete produc conținut pentru a câștiga bani, iar aici vor fi unii care vor testa formatul să vadă ce audiențe pot atinge. Dar lipsește un mod clar de a câștiga bani, cum are YouTube. Vor trebui să vadă ce audiențe pot atinge cu formatul și vor încerca apoi să vândă aceste producții către parteneri.

Am observat și o mică problemă: utilizatorii noi sau care nu sunt vedete verificate nu pot încărca clipuri lungi. E clar că favorizează vedetele și probabil în cazul lor se vor raporta și audiențe foarte mari, exact pe modelul Facebook.

Dacă ne uităm la ce s-a mai întâmplat până acum, vor prinde aceleași segmente: tipul de lifestyle în care fetele vor excela pentru că se văd detaliile mai bine în imaginea realizată în modul portret, precum și imagini de călătorie sau „how to” care se pot filma astfel.

Dacă IGTV nu se nișează și vor încărca toate felurile de conținut ca și YouTube, nu cred că vor trece de statutul de copycat.

În orice caz, Instagram are un miliard de utilizatori. Twitch are 100 de milioane de utilizatori pe lună, nu e clar câte conturi are în total, 2,2 milioane de creatori de conținut. De YouTube nici nu mai zic.

Întrebarea este câți dintre acești pasionați vor adopta formatul IGTV. De asemenea, acest public trebuie analizat bine, pentru a putea veni apoi cu reclame pe acest format care să fie monetizate. Dar formatul diferit face ca IGTV să fie un produs altfel, care are șanse să concureze principalii jucători. Iar dacă ar găsi și o nișă a lor, ar avea și mai mult succes.