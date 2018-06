Instagram pregătește funcția care să te scape de dependența de aplicație

Instagram e una dintre cele mai populare rețele sociale și pe mulți dintre noi ne-a convins să petrecem mai mult timp decât ar trebui online.

Pentru că nu prea postez pe Facebook, nici nu mai petrec foarte mult timp cu scroll-uri infinite în news feed, dar asta nu înseamnă că n-am o problemă în ceea ce privește folosirea intensivă a telefonului. N-am făcut decât să înlocuiesc Facebook cu Instagram, unde petrec mai mult timp decât ar trebui. Cât, mai exact? Nu știu, dar asta pare că se va schimba.

Instagram pregătește o nouă funcție, Usage Insights, care îți va permite să afli cât timp ai petrecut în aplicație. Jane Wong a descoperit mai multe despre această funcție și a publicat noile informații. Vei vedea cât timp ai petrecut pe Instagram, dar vei putea să-ți și setezi o notificare care să-ți amintească de faptul că ai întrecut limita de timp pe care ți-ai setat-o pentru o zi anume.

Dependența de telefoane mobile a devenit o problemă reală în ultimii ani. Un studiu prezentat la Radiological Society of North America, în noiembrie 2017, arată că dependența de gadgeturi și de internet duce la anumite perturbări ale chimiei care stă la baza creierului. Dintre tinerii care au luat parte la studiu, cei care păreau a avea probleme cu telefoanele prezentau nivele mai mari de acid gammaaminobutiric (GABA). Prezența unor cantități prea mari de GABA în creier poate duce la efecte negative, cum ar fi anxietatea sau somnolența.

Noua funcție din Instagram încă nu este disponibilă utilizatorilor de rând și mai are ceva până să fie gata. Nu există nici o dată pentru implementarea acesteia, dar putem estima că ar trebui să o avem în următoarele câteva luni, cel mult.

Instagram is testing „Daily Reminder” in the new „Manage Your Time” in the testing „Usage Insight”

as i previously spotted https://t.co/J2QYi24mrN pic.twitter.com/RF6GqH8rOf

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 16, 2018