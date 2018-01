Contul de Instagram dedicat Morții e mai amuzant decât ai crede

Poate știi și tu un cont de Instagram a unei persoane care pare să își petreacă tot timpul pe plajă, dar cu siguranță nu îl știi pe acesta.

The Grim Reaper are și el un cont de Instagram și pare să îi placă neașteptat de mult mersul la plajă. Pe Instagram poate fi găsit sub denumirea de iamtheswimreaper. Poate fi văzut în mai multe ipostaze – ba cărând o placă de surf, ba jucând volei de plajă.

Contul face parte dintr-o campanie de atenționare a băieților și bărbaților, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, din Noua Zeelandă. Deși populația masculină se află în procent de 14% în Noua Zeelandă, o treime din accidentele fatale au în centru persoane de sex masculin.

Proiectul a început ca o campanie națională, dar a atras curând atenția persoanelor din toate colțurile lumii. Contul a strâns 186.000 de followeri. „Multe din aceste înecuri sunt ceea ce am descrie drept fatalități evitabile”, a spus Jonty Mills, CEO la Water Safety New Zealand. „Vieți ar fi salvate dacă tinerii bărbați ar lua decizii mai înțelepte în preajma apei. Totuși, această audiență poate reacționa prost când i se spune ce să facă – e un efort să le transmiți mesaje pozitive. Prin umorul negru al lui Swim Reaper, el ilustrează consecințele mortale ale deciziilor proaste luate în preajma apei”.