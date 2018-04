De ce îndulcitorii cu zero calorii te trimit tot către diabet și obezitate

În ultimii ani, lumea și-a dat seama că zahărul nu e tocmai sănătos, așa că oamenii au preferat să se orienteze către îndulcitori artificiali cu zero calorii.

Consumul de îndulcitori artificiali cu zero-calorii, promovați ca fiind o alternativă mai sănătoasă la zahărul cel de toate zilele, ar putea fi cel puțin la fel de periculoși. Noi cercetări arată că înlocuitorii de zahăr pot duce la schimbări fiziologice asociate cu diabetul și obezitatea. Asta înseamnă că ajungi cumva din lac în puț.

Îndulcitorii artificiali sunt folosiți mai ales în sucurile cu zero calorii, dar și în alte produse similare. Deși alte studii au arătat legături între aceștia și consecințe negative asupra sănătății, nu au fost luate întotdeauna în seamnă, din varii motive.

Cel mai nou studiu reprezintă și cea mai mare examinare de acest fel, care urmărește schimbările biochimice din corp. Cercetătorii au studiat și impactul asupra sănătății vasculare, prin analiza efectului pe care îl au substanțele asupra pereților vaselor sanguine.

Experimentul cercetătorilor a fost efectuat pe câteva grupuri de șoareci. Aceștia au primit diete diverse, fie bazate pe glucoză sau fructoză, fie pe aspartam sau acesulfam de potasiu. După trei săptămâni, cercetătorii au văzut schimbări semnificative în concentrațiile de biochimicale, grăsimi și aminoacizi.

Rezultatele sugerează că îndulcitorii artificiali schimbă modul în care corpul procesează grăsimea și obține energie. De asemenea, cercetătorii au descoperit că acesulfamul de potasiu pare să se acumuleze în sânge, iar concentrațiile mari au efecte negative asupra pereților vaselor.

”Am observat că, în cantități moderate, corpul are capacitatea de a lucra cu zahărul. Atunci când sistemul este supraîncărcat pentru o perioadă lungă de timp apar problemele”, spune Brian Hoffman, cercetător principal și asistent la departamentul de inginerie biomedicală de la Medical College of Wisconsin și Marquette University. ”De asemenea, am remarcat și că înlocuirea zahărului cu îndulcitori artificială non-calorici poate duce la schimbări negative în metabolismul grăsimilor și al energiei”, mai spune acesta.

Cercetătorii avertizează că încă nu avem un răspuns clar în ceea ce privește pericolul reprezentat de zahăr și de îndulcitori. Eliminarea din dietă a îndulcitorilor nu e neapărat soluția, ci mai degrabă moderația ar fi varianta pe care să ne bazăm.