Filmele ingenioase care îți arată că încălzirea globală e reală

Încălzirea globală nu mai e de mult timp o minciună. iar o serie de noi filme vrea să-ți arate impactul fenomenului asupra planetei.

Să citești despre încălzirea globală, despre cum se topesc ghețarii și despre cum diverse regiuni ale lumii trec printr-un proces de deșertificare e una, iar să vezi astfel de întâmplări cu proprii ochi este alta. Prima s-ar putea să fie un concept oarecum abstract, însă a doua s-ar putea să-ți trezească niște sentimente despre fenomen.

This is Climate Change este o serie de filme create folosind realitatea virtuală, opera lui Danfung Dennis și Eric Strauss, de la studioul Condition One. Lucrurile merg ceva mai departe în aceste filme decât în Planet Earth, deoarece ai o imagine clară și la 360 de grade despre modul în care afectăm planeta.

Seria de filme are premiera completă la Festivalul de Film Tribeca și fiecare dintre pelicule pune accentul pe un aspect diferit al încălzirii globale. Unul se concentrează pe jungla amazoniană, altul ne arată lupta pompierilor din California cu incendiile de vegetație din 2017, iar un altul prezintă foametea din Somalia și din alte țări africane învecinate.

”Cred că a vedea este ceea ce primești în cadrul unui documentar clasic, în timp ce realitatea virtuală te ajută să experimentezi cumva ceea ce ți se arată în fața ochilor”, spune Dennis în cadrul unui interviu. ”Ești transpus în aceste lumi, în aceste ecosisteme, astfel că simți lucrurile diferit, iar corpul tău reacționează ca și cum ai fi acolo. Astfel, un asemenea documentar își poate lăsa amprenta mult mai puternic asupra ta, așa că poți ajunge să consideri că ai fost acolo, nu doar că ai văzut”, concluzionează acesta.

Rămâne doar să sperăm că filmele vor fi disponibile și pentru publicul larg în viitorul apropiat, dincolo de festivalurile de film la care vor mai apărea.