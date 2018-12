MacBook Air 2018 – Cum a „îmbătrânit” laptopul care a reinventat laptopul

Primul MacBook Air a fost lansat în 2008. La 10 ani distanță, apare noul Air adaptat vremurilor moderne. Este la fel de revoluționar ca primul Air? Și, mai ales, pentru cine este acest laptop?

Când Apple a introdus primul MacBook Air, în 2008, era revoluționar. Nu prin hardware, care era inferior altora la același preț, ci prin design. Era ultraportabil într-o vreme în care existau doar niște netbooks, insuficient de puternice și absolut dizgrațioase ca design.

Apple, cu MacBook Air, a forțat Intel să creeze conceptul „ultrabook” (n-a ținut prea mult). Apoi, a forțat producători ca Lenovo, ASUS sau Acer să țintească piața laptopurilor subțiri. Steve Jobs a scos primul Air dintr-un plic, pe scenă, și asta a fost tot ce avea lumea nevoie să știe: e subțire și ușor.

10 ani mai târziu, cum a evoluat MacBook Air?

MacBook Air 2018 – Design și noutăți

Înainte să-ți spun care este treaba cu MacBook Air 2018 ar trebui să-ți spun care sunt diferențele dintre acest nou laptop și versiunile anterioare.

Primele diferențe dintre cele două modele le vei sesiza la design. Noul laptop este mai mic și ceva mai ușor (1,25 kg) decât modelul trecut și, în general, este mai portabil. De asemenea, mărul de pe spate nu mai este iluminat, ca în vremurile bune.

Ca să continuăm cu diferențele, odată ce deschizi MacBook Air 2018, o să observi noul ecran Retina cu margini mai mici, un trackpad mai mare, o tastatura butterfly (generația a treia) și un buton touch ID pentru securitate. De asemenea, avem parte și difuzoare în stânga și în dreapta tastaturii.

La capitolul conectivitate, noul MacBook Air are de suferit. Dacă pe versiunile anterioare aveai două porturi USB și chiar un card reader. În 2018, ai doar două porturi USB-C pentru toate nevoile tale și o mufă de căști.

După cum ne-a obișnuit, Apple ne oferă un laptop cu o construcție premium care arată extraordinar, deși nu pot să spun că mă dau în vânt după această culoare aurie. Laptopul se vinde în trei culori: space grey, silver și gold. Am avut varianta aurie care are și nuanțe de gold. Eu aș prefera un space grey, dar sunt sigur că și auriul are fani.

Aluminiul este plăcut la atingere, laptopul este robust și este o plăcere să-l folosești. Și un alt lucru care îmi place, și care ar putea părea minor, este faptul că poți să deschizi laptopul cu o singură mână, fără să ții cu baza laptopului. O distribuție excelentă a greutății face ca acest gest simplu să fie unul elegant.

Cât de subțire mai este cel mai subțire laptop al Apple față de alte modele ale companiei? Nu foarte. De fapt, Macbook Air 2018 este mai gros în partea unde se îmbină ecranul de bază decât MacBook Pro (13 inci), dar ceva mai subțire către touchpad. Practic, laptopul are o grosime maximă de 1,56 cm.

MacBook Air 2018 – Ecranul Retina

MacBook Air avea nevoie de mult de un upgrade și să treacă la un ecran mai bun, însă 2018 avea să fie anul când acestă trecere avea să aibă loc. Mai bine mai târziu, decât niciodată, nu?. Drept urmare, laptopul de 13,3 inci are margini destul de mici, însă nu la fel de mici precum unele laptopuri Windows. Apple mai are de lucrat.

Totuși, mai important este cum se vede și pot să zic că experiența este una foarte bună. Unghiurile de vizualizare sunt bune, culorile sunt contrastante și intense. Ecranul cu o rezoluție de 2560 x 1600 de pixeli este bun atât pentru munca de zi cu zi, dar și pentru editare foto sau distracție, fie că asta înseamnă un film sau un joc video.

Din păcate, nu este extrem de luminos (are o luminozitate de 300 de niți), însă pentru cele mai multe situații de muncă este îndeajuns.

La interior, lucruri sunt puțin ciudate. De ce? Pentru că dacă vrei să-ți iei un MacBook Air 2018 atunci ai o singură variantă de procesor, un Intel de generație a opta.

Este vorba despre un procesor dual-core i5 din seria Y cu o frecvență de bază de 1,6 Ghz (turbo boost până la 3,6 Ghz), nu de procesoarele Intel quad-core din seria U regăsite pe MacBook Pro cu Touchbar. Procesorul grafic este Intel UHD Graphics 617.

Procesoarele din seria Y au o putere mai redusă decât cele din seria U, au doar două nuclee, sunt mai subțiri, oferă o autonomie bună și pot funcționa fără ventilator. În mod normal, laptopurile cu acest procesor nu au ventilator, dar Apple a pus aici unul ca să se asigure că este disipată bine căldura. De auzit, îl auzi doar când când te joci sau editezi clipuri video.

Creierul laptopului este susținut de 8 GB memorie RAM LPDDR3/ 2133MHz (poate fi extins până la 16 GB RAM) și de un spațiu de stocare de 128 GB. Poți opta și pentru un SSD de 256 GB, dar pentru asta trebuie să dai cam cu 1.000 de lei în plus.

Modelul pe care l-am testat ne-a fost pus la dispoziție de iStyle. Ai două opțiuni: 6.500 de lei și peste 7.500 de lei.

MacBook Air 2018 – Cum îți faci treaba

Acestea fiind zise, laptopul este suficient de puternic pentru mai toate sarcinile zilnice și poți folosi MacBook Air și pentru editare de clipuri Full HD, editare în Photoshop sau pentru jocuri care nu necesită prea multe resurse precum Dota 2 sau Diablo 3, cu setări grafice reduse.

Eu am făcut câteva sesiuni de Heroes of the Storm (varianta de Dota a Blizzard), cu jocul pe setări grafice low-medium și computerul s-a descurcat bine. În timpul jocului, ventilatorul s-a făcut auzit și baza laptopului s-a încins, dar nu îndeajuns de mult, încât să devină inconfortabil să-l țin în poală.

Per total, de-a lungul utilizării, laptopul a fost sprinten și l-am folosit în toate scenariile de muncă, fără probleme.

Pentru că veni vorba de muncă, laptopul poate funcționa vreo opt-nouă ore de browsing cu 20-30 de taburi de Chrome deschise, de editare de texte, vizionare de clipuri video și câteva ore de ascultare de muzică. Dacă ești mai conservator cu baterie atunci, laptopul ar putea ajunge la 10-11 ore de funcționare. Bateria încorporată litiu-polimer este de 50,3 wați-oră.

MacBook Air 2018 vine la pachet cu un încărcător de 30 de wați. Nu este cea mai fericită alegere, deoarece laptopul se încarcă cam 50% într-o oră. Dacă vrei o încărcare mai rapidă atunci trebuie să-ți cumperi un alt încărcător de la Apple.

Trackpadul este excelent și probabil nu o să găsești unul la fel de performant pe un alt laptop. De fiecare dată sunt uimit de treaba bună pe care o poate face Apple cu trackpad-urile de pe laptopurile sale.

Degetele alunecă ușor pe suprafață, gesturile sunt extrem de precise și imi place feedbackul pe care-l oferă la click. De asemenea, îmi plac foarte mult numeroasele gesturi pe care le ai la dispoziție pentru a naviga prin sistem. Este un trackpad care nu-ți spune să-ției un mouse.

Pe de altă parte, tastatura nu este extraordinară și aș prefera niște taste mai moi și cu o distanță de apăsare mai mare. Aici, când ești într-o sesiune furibundă de scris atunci când tastezi ai impresia că dai cu degetele de o suprafața tare și asta poate deveni neplăcut după o vreme.

Îmi place faptul că tastele sunt late și astfel nu prea ai șase să ratezi o literă atunci când scrii în grabă. Nu este foarte zgomotoasă, însă sistemul este prea rigid și mi-aș dori ceva mai flexibil.

MacBook Air – mac OS sau cum ar trebui să fie Windows

Aici nu mă refer că Microsoft ar trebui să copieze tot ceea ce face mac OS unic, însă ar trebui să copieze fluiditatea sistemului, stabilitatea acestuia și să nu stai cu frică că s-a stricat ceva după fiecare actualizare.

MacBook Air 2018 vine cu sistemul de operare mac OS Mojave și aduce câteva schimbări, însă niciuna radicală, ci sunt, mai degrabă, ajustări aduse unei mașinării robuste.

Cea mai evidentă schimbare a sistemului de operare este posibilitatea de a implementa un mod întunecat. Astfel, toată interfața grafică a sistemului se înnegrește și face ca totul să arate mai bine. Modul se aplică integral, chiar și peste aplicații terțe. De exemplu, pachetul Office al Microsoft a trecut și el la negru pe mac OS. Îmi place și abia aștept să ajungă și pe Windows.

Pentru mac OS Mojave, Apple aduce și patru aplicații de pe iPhone pe MacBook. Acum ai pe laptop Stocks, VoiceMemos, News (doar în SUA) și Home.

Stacks este o funcție utilă care te ajută să-ți păstrezi desktopul curat și îți aranjează toate fișierele în funcție de data când au fost create, în funcție de tipul fișierului și așa mai departe.

Tot în acestă versiune a mac OS ți se aduce o funcție de screenshot mai inteligentă (un fel de Snipping Tool de pe Windows) și astfel ai mai mult control asupra imaginilor pe care le distribui.

Noul MacBook Air 2018 are același design clasic, ușor adaptat la vremurile moderne, și cu o construcție excepțională. Un laptop cu o autonomie și o performanță satisfăcătoare ce ar putea deveni noul stadard în materie de MacBook-uri.

Totuși, spre deosebire de modele vechi, care nu prea aveau competitori, noul Air duce o luptă grea cu laptopuri extrem de arătoase și performante pe Windows care fie sunt mai ieftine, fie au mai multe funcționalități.