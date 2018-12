Noul telefon Motorola îți confirmă că toate telefoanele vor arăta așa

În mare parte, designul smartphone-urilor de top s-a supus unui trend general în fiecare an, iar imaginile cu Motorola P40 ne arată la ce să ne așteptăm în 2019 de la marii producători.

De la lansarea iPhone X la final de 2017, mulți s-au ferit să afirme că ideea de crestătură în ecran va deveni un standard în industrie în doar câteva luni. A urmat crestătura semnificativ mai discretă, sub formă de picătură, iar 2019 va fi anul găurilor discrete în ecran.

Acest trend a început deja cu gadgeturi precum Galaxy A8s, Honor V20 (View 20) și Huawei Nova 4. Va fi continuat cu iminentul Motorola P40, dacă se dovedesc a fi adevărate randările și clipul de mai jos publicate de 91mobiles și OnLeaks.

În 2018, Motorola a lansat un smartphone intitulat Moto P30. Gadgetul cu pricina a fost o continuare pentru Moto X și a făcut parte din programul Android One, ca un angajament pentru actualizări de firmware livrate în timp util.

P30 a fost disponibil în mai multe versiuni, chiar dacă nu au ajuns toate în fiecare colț al mapamondului. P30 Play s-a comercializat cu numele de Motorola One în anumite teritorii, în timp ce P30 Note a fost recunoscut sub numele de Moto One Power.

În 2019, Motorola va continua programul Android One cu un smartphone intitulat Moto P40. Momentan, nu există vreun comunicat oficial pe marginea gadgetului, dar câteva randări ajunge online confirmă faptul că va avea o gaură în ecran pentru camera frontală, la fel ca multe dintre aparatele anului viitor.

În rest, Moto P40 va fi construit în jurul unui ecran de 6,2 inci cu o rame foarte subțiri pe toate cele patru margini. Pe marginea inferioară se va vedea discret logoul Motorola. Pe partea stângă va gâzdui tăvița pentru SIM, în timp ce pe dreapta va avea toate trei butoanele, power și ajustare volum.

La bază va exista un port USB C și, în mod surprinzător, va exista o mufă de căști în partea de sus. Dimensiunile sale vor fi de 160,1 x 71,2 x 8,7 milimetri. În dreptul camerei, grosimea va crește până la 10 milimetri. Pe spate, va avea două camere principale ce-ți vor aduce aminte de iPhone X și un senzor de amprentă.