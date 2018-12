De ce iernile reci nu sunt o dovadă pentru inexistența schimbării climatice

Probabil că și tu ai acel prieten sau acea cunoștință care, când vine vorba de încălzirea globală, spune ceva de tipul: „Încălzirea globală nu e reală, nu vezi ce frig e afară iarna?”.

Donald Trump este acea cunoștință pentru mulți americani. Dovada sunt nenumăratele declarații pe care le-a dat de-a lungul timpului cu privire la subiectul schimbării climatice. La sfârșitul lui noiembrie chiar a postat pe Twitter un mesaj menit să detroneze realitatea încălzirii globale: „Valul brutal și extins de frig ar putea spulbera TOATE RECORDURILE – Oare ce s-a întâmplat cu Încălzirea Globală?”. Poți vedea mesajul original mai jos:

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS – Whatever happened to Global Warming?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 noiembrie 2018