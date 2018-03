Huawei P20: ce specificații are și cât va costa în România

Huawei P20 a fost anunțat oficial. A tot fost promovat în ultimele luni, iar acum tot ce era important de aflat a fost aflat.

LIVE Toate informațiile despre Huawei P20 sunt în acest articol

Huawei P20 e un telefon cu două camere, așa cum a obișnuit compania în ultimii ani. Continuă colaborarea cu Leica pentru foto, iar sistemul de operare este un Android Oreo cu interfața EMUI 8. Este un telefon de mijloc, între Huawei P20 Lite și Huawei P20 Pro. Unele dintre funcționalități de pe Huawei Mate 10 Pro au fost preluate aici, dar sunt și câteva noutăți.

Cea mai vizibilă noutate e ecranul, unul cu o crestătură în partea de sus. Sigur, e similar celui de pe iPhone X și celui de pe ASUS Zenfone 5. A devenit un trend în care s-a băgat și Huawei.

Ca specificații, Huawei P20 are procesor Huawei Kirin 970 cu opt nuclee, 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, încărcare rapidă, ecran de 5,8 inci LCD full HD+ cu raport de aspect 18,7:9. Display-ul este cu 23% mai luminos decât cel de pe iPhone X. Telefonul are o baterie de 3.400 mAh. În comparație cu Samsung Galaxy S9 și iPhone X, P20 e mai subțire și are autonomie mai bună.

Huawei P20 are o cameră foto cu 12 MP și 20 MP cu f/1.8 și pixeli mai mari. Ar trebui să facă poze mai luminoase în anumite situații. Cel puțin în teorie. Camera de pe față are 24 megapixeli. Camera pentru selfie are și software ca să îmbunătățească pozele printr-o scanare 3D a feței. P20 devine telefonul cu cea mai bună cameră foto de pe piață, având în vedere că a primit 102 puncte de la DxOMark.

Prețul Huawei P20 în România va fi de peste 3.000 de lei. Încă este sub iPhone X sau Samsung Galaxy S9, principalele telefoane cu care concurează. Acest articol va fi actualizat cu informații despre disponibilitate și prețul final pe măsură ce sunt aflate.