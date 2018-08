Huawei tocmai a anunțat telefonul cu care își îngroapă celelalte modele

Seria Honor de la Huawei poate că nu-i foarte cunoscută în Europa, dar de acum ar trebui să fie, odată cu modelul Note 10.

Chinezii de la Huawei au anunțat până acum câteva telefoane, dar cel mai nou s-ar putea să te facă să uiți de ele. Nu de alta, dar e mai ieftin decât acelea, cu specificații la fel de bune, ba chiar are și o baterie mai mare. Se numește Honor Note 10 și e imens: ecran de 7 inci.

Huawei Honor Note 10 are un ecran de 6,95 inci Full HD+, procesorul Kirin 970 pe care îl găsești pe celelalte modele ale companiei, 6 sau 8 GB de memorie RAM, două camere foto pe spate (16 și 24 megapixeli) și o baterie de 5.000 mAh cu încărcare rapidă.

Deși acumulatorul e imens, chinezii susțin că poate fi încărcat în doar o oră și 40 de minute. Apoi, Honor Note 10 de la Huawei are și un sistem de răcire în caz că gamingul e o pasiune a ta. În plus, are și difuzoare stereo.

Ca preț, că aici devine mai interesantă treaba, începe de la puțin peste 400 de dolari pentru 6 GB RAM și 64 GB stocare. Mai e versiunea cu 128 GB stocare la peste 460 de dolari. Cel mai scump model oferă 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare pentru aproximativ 530 de dolari.

Pe spate, noul telefon Huawei are un scanner de amprentă. Iar ca software are Android Ore cu interfața dezvoltată de chinezi pe baza inspirației de la iPhone.

Deși compania încă n-a anunțat noul model Mate, e clar că acest telefon mai ieftin, cu ecran mai mare, e gândit ca o alternativă la Samsung Galaxy Note 9. Prețul e excelent, chiar mai mic decât al altor modele premium, și are mai toate funcționalitățile prezente pe celelalte telefoane ale producătorului. Da, inclusiv modurile GPU și CPU Turbo, în caz că ai nevoie în gaming de mai multă performanță.