Moment penibil pentru Huawei: plătește o vedetă care preferă iPhone

Huawei o plătește pe Gal Gadot să-i promoveze telefoanele. Banii n-au putut cumpăra însă și dragostea pentru iPhone. Ce explicație a oferit aceasta.

E o listă lungă, și în continuă actualizare, de vedete plătite să promoveze un produs în timp ce folosesc produsul concurent. Cel mai des întâlnit caz e când primesc bani pentru a promova un telefon cu Android, iar zi de zi folosesc un iPhone. Gal Gadot e imaginea telefoanelor Huawei. Un mesaj ajuns pe Twitter a fost însă publicat de pe un iPhone.

Gal Gadot are și o scuză pentru momentul penibil în care a pus compania Huawei cu tot cu noile sale telefoane. A fost vina echipei. „Uneori, mă bazez pe ajutorul echipei mele să publice videouri mai mari. Asta s-a întâmplat și acum”, a spus Gadot.

Mesajul problematic a fost găsit de Marques Brownlee, vlogger specializat pe tehnologie. El a făcut un screenshot și l-a publicat pe Twitter.

Gal Gadot with the Huawei ad… tweeted from an iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL

Evident că nimeni nu-și imaginează că ea chiar publică singură pe contul de Twitter sau că ea se ocupă de conturile sale din online. Are o echipă. Nu e însă vina echipei, ci arată dezinteresul față de un produs. Sigur, poate că cineva a încărcat un „video mai mare” pe Twitter de pe iPhone, dar la fel de bine o putea face de pe iPhone.

Între timp, Gal Gadot sau echipa ei au corectat problema și au pus un video așa cum trebuie, adică fără mesajul „Twitter for iPhone”.

Say hello to my new mate! @HuaweiDeviceUSA pic.twitter.com/X7FNERPR9L

— Gal Gadot (@GalGadot) April 25, 2018