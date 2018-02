House of Cards, noul sezon: când e lansat și ce să aștepți

Kevin Spacey a fost implicat de curând într-un scandal sexual ce a dus la întreruperea producției pentru ultimul sezon din House of Cards.

Pentru câteva săptămâni, destinul House of Cards a fost incert. Producția s-a oprit în luna octombrie a anului trecut, la scurt timp după ce au apărut niște speculații, conform cărora, Kevin Spacey a agresat sexual un băiat minor în urmă cu aproximativ 30 de ani. Între timp, zvonurile s-au dovedit a fi adevărate și alte câteva voci au confirmat comportamentul indecent al vedetei cu câteva premii Oscar.

În 2017, Netflix a întrerupt orice colaborare cu Kevin Spacey. Asta înseamnă că episoadele filmate deja din sezonul șase din House of Cards cu aceeași distribuție ca în anii trecuți nu vor mai ajunge pe serviciul de streaming. În același timp, un lung metraj despre viața lui Gore Vidal cu Spacey în rolul principal a fost anulat. După ce au tras linie, cei de la Netflix au pierdut aproximativ 50 de milioane de dolari din cauza scandalului.

Fanii House of Cards vor fi bucuroși să afle că vom avea parte de un ultim sezon șase pentru povestea de la Casa Albă. Acesta va fi construit în jurul personajului lui Robin Wright, care, în ultimele sezoane, oricum a dobândit un rol din ce în ce mai important în serialul de pe Netflix.

Sezonul șase din House of Cards va avea doar opt episoade, în contrast cu cele 13 asociate fiecărui sezon din trecut. Distribuția rămâne una încărcată de vedete de la Hollywood, iar listei din anii trecuți se adaugă numele lui Greg Kinnear (As Good As It Gets) și Diane Lane (mama lui Superman în universul cinematografic DC). Cei doi vor juca rol de frați în contextul serialului, dar momentan nu se cunosc mai mult detalii. De asemenea, nu avem nici o idee când va fi disponibil noul sezon pentru vizionare.