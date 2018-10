Ce faci dacă Waze sau Google Maps au probleme cu GPS-ul pe iPhone

Foarte mulți posesori de smartphone-uri au început să se bazeze pe soluțiile de navigație de pe mobil. Din acest motiv, ar fi bine să știi ce faci dacă nu îți funcționează GPS-ul la iPhone.

În ultima perioadă, am interacționat cu mai multe persoane care au întâmpinat probleme cu GPS-ul la smartphone-uri Apple. Nu aș spune că este o problemă răspândită, dar ar fi bine să ai în minte câteva etape de diagnosticare pe care să le parcurgi dacă ți se întâmplă ție.

Simptomele sunt simple. Intri în Waze ca în fiecare zi, doar ca să-ți dai seama că în partea de sus a ecranului apare un mesaj de genul No GPS signal detected. Practic, ți se atrage atenția că nu ai semnal GPS și că ar putea exista o problemă.

Primul gest, ca în orice altă situație care implică utilizarea unui gadget, implică să închizi complet telefonul și să-l repornești. Dacă ai un iPhone, procesul variază semnificativ de la un smartphone la altul. Înainte de iPhone 7, era suficient să ții pe Home și pe Power aproximativ 15 secunde.

La iPhone 7, apasă pe Power și Volum în jos pentru același efect. De la iPhone 8 și până în prezent, apasă pe rând pe volum în sus, volum în jos și aproximativ 15 – 20 secunde pe power.

Dacă GPS-ul nu-și revine după restart, afară este senin și tu stai pe loc de câteva minute, mai ai câteva etape pe care le poți parcurge. A doua opțiune implică să intri în Settings/Configurări, la secțiunea General și să faci un tap pe Reset în capătul de jos al ferestrei. De acolo, optează pentru Reset Network Settings sau Resetați Configurări Rețea.

Ai în vedere că acest gest se va reflecta în repornirea telefonului și uitarea parolelor la toate rețelele Wi-Fi la care te-ai conectat în trecut.

Ca o ultimă soluție, intră în Settings sau Configurări la secțiunea Intimitate sau Privacy. Fă un tap pe Location Services sau Servicii de localizare și asigură-te că sunt active în partea de sus a ecranului și că apare mesajul When in use (La utilizare) sau Always (Întotdeauna) în dreptul aplicațiilor tale de navigație, indiferent care sunt acestea.

Dacă nimic nu funcționează, înseamnă că te confrunți cu o problemă destul de gravă. Cel mai probabil este o chestiune de hardware care se va remedia la un service autorizat cu o investiție semnificativă. Este foarte probabil să fie derivată dintr-un șoc mecanic suferit de telefon în urmă cu ceva timp, doar că nu i-ai dat importanță.

Ca referință, un service autorizat găsești la ore magazin iStyle sau Noumax din țară.